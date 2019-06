«ALF»-skuespiller Max Wright er død

Max Wright, som spilte faren i serien fra 80-tallet ble 75 år gammel.

Det melder blant andre TMZ og Deadline torsdag. Max Wright, kjent fra den populære serien fra 80-tallet, døde i sitt hjem i California onsdag etter lang tids kreftsykdom. Han ble 75 år gammel.

Wright spilte Willie Tanner, faren, i den serien, som gikk på NBC. Serien handlet om familien Tanner, og ALF (Alien Life Form) - et utenomjordisk vesen som krasjlandet i garasjen til familien. Serien ble også vist i Norge på 80- og 90-tallet.

Wright har i tillegg vært med i flere andre TV-serier, som den populære TV-serien «Cheers» og «Misfits of Science and Norm», og ifølge Variety har han spilt sjefen på cafeen Central Perk i TV-serien «Friends». Han har også spilt i en rekke filmer, som «All that jazz», «Soul Man», «Reds» og «The shadow»

Wright debuterte på Broadway i 1968 og vant Tony for sin rolle på scenen i tsjekkiske «Ivanov» i 1998, skriver Variety.

Wright etterlater seg to barn. Hans kone, Linda Ybarrondo, døde i 2017, skriver Deadline.