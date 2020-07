Alfred Kinsey regnes som den seksuelle revolusjonens far: Dette var hans avsløringer etter 30 års forskning på folks sexliv

Vi kan i stor grad takke en zoolog for at sex gikk fra å være skamfullt og hysj-hysj, til noe du oppfordres til å nyte.

Navnet Alfred Kinsey ble kjent for en hel verden i 1948, da han ga ut sin første bok, «Sexual Behavior in the Human Male».

En noe usexy tittel for en bok som tross alt handler om sex, men så var heller ikke Kinsey noen tabloidjournalist. Han var dog mye annet: Biolog, sexolog og professor i zoologi og entomologi.

Kinsey trengte heller ingen tabloid tittel på boka si, den ble nemlig raskt en av verdens mest leste. Fem år senere, kom bok nummer to: «Sexual Behavopir in the Human Female». Også den ble mottatt med enorm interesse verden over.

Sammen omtales bøkene som Kinsey-rapportene, og selv i dag, rundt 70 år senere, er de en av de mest omfattende undersøkelsene av menneskelig seksualitet. Kinsey skrev de riktig nok ikke alene, men sammen med tre andre menn: Wardell Pomeroy, Clyde Martin og Paul Gebhard.

Mellom 1938 og 1956, gjennomførte Kinsey og teamet mer enn 17.000 intervju, ansikt til ansikt, med frivillige deltakere. De intervjuet alt fra studenter til prostituerte og fengselsinnsatte.

Men det er Kinsey som har fått et helt institutt oppkalt etter seg. På «The Kinsey Institute» ved Universitetet i Indiana, forskes det stadig på seksualitet og samliv.

Alt som kan stemples med «Kinsey Institute», anses som troverdig og viktig forskning. Men Kinsey selv var ikke bare ansett som en banebrytende pionér innenfor sexologi-faget, han var også heftig kritisert.

De viktigste funnene

De to bøkene beskriver totalt 5300 amerikanske menn og 6000 hvite amerikanske kvinners seksuelle erfaringer i en periode på 20 år, fra 1930 til 1950.

Basert på rapportene, kunne Kinsey for første gang gi et innblikk i hva som foregikk bak lukkede dører på amerikanske soverom:

Halvparten av alle kvinner hadde sex før ekteskapet, mens 86 prosent av menn hadde sex før ekteskapet innen fylte 30 år.

Kvinner født etter 1900, hadde dobbelt så mange forhold før ekteskapet og dobbelt så mye seksuell aktivitet som resulterte i orgasme som kvinner født før 1900.

62 prosent av kvinner sa de hadde praktisert onani, og 58 prosent av dem hadde fått orgasme. 94 prosent av menn hadde onanert til orgasme.

KINSEY-RAPPORTENE: Alfred Kinseys to bøker ble blant de mest leste bøkene i verden. Foto: NTB Scanpix

Kinsey var altså blant de første, tett etterfulgt av Ernst Gräfenberg (mannen som først definerte g-punktet) og William Masters og Virginia Johnson (som forsket på kvinnelig seksualitet og orgasme), som kartla kjønnsforskjeller - og, ikke minst; som interesserte seg for kvinners seksualitet.

Frem til Kinsey-rapportene og Masters og Johnsons forskning, var kvinners deltakelse i akten ansett som noe hun gjorde for mannen. En kvinne hadde altså sex for å tilfredsstille sin partner, samt for å bli gravid.

Men etter hvert som disse tre menneskene rullet ut forskning på onani, samleiefrekvens, serieorgasmer og g-punktstimuli, ble det plutselig hakket mer interessant å være dame også.

Kinsey-rapportene la nemlig grunnlaget for det vi i dag anser som grunnleggende kunnskap innenfor sexologifaget, nemlig at mannens potens peaker i tenårene, mens kvinner først når sitt høydepunkt i 30-årsalderen.

Minst like viktig var konklusjonen om at tidlige seksuelle opplevelser kunne påvirke seksualiteten positivt, samt at det motsatte, å ikke ha seksuelle opplevelser i det hele tatt, var negativt for helsa.

Sex var rett og slett sunt for alle mennesker, enten man hadde det alene eller sammen med en partner. Og dette, som vi anser som etablert kunnskap i dag, var alt annet enn etablert på tidlig 50-tall.

EKTEPAR: Alfred Kinsey og hans kone Clara, i oktober 1955. Foto: NTB Scanpix

Kinsley scale

Det Kinsey kanskje er aller mest kjent for, er den såkalte «Kinsey-skalaen».

Kort forklart, er dette en tallmessig fremstilling av en persons seksuelle orientering og seksuelle historie.

KINSEY-SKALAEN har som mål å å kunne måle hvor man ligger i spekteret mellom heterofil og homofil. Foto: Kinsey

Basert på data fra rapportene, avslørte Kinsey at mange hadde hatt seksuelle opplevelser med det samme kjønn:

37 prosent av menn og 13 prosent av kvinner hadde hatt seksuelle opplevelser som resulterte i orgasme med noen av samme kjønn.

10 prosent av menn var «mer eller mindre eksklusivt homoseksuelle», mot kun 2-6 prosent av kvinner. 8 prosent av menn var utelukkende homoseksuelle i minst tre år i alderen 16 til 55 år.

Med dette som utgangspunkt, utviklet han skalaen. Målet med skalaen var å kunne måle hvor man ligger i spekteret mellom heterofil og homofil, for så å kunne beskrive variasjonen innad i spekteret.

Skalaen har blitt kritisert fordi den tar utgangspunkt i fortiden, fordi man rapporterer tidligere sexpartneres kjønn. Tidligere erfaringer trenger ikke nødvendigvis å gi et nøyaktig bilde av en persons nåværende seksuelle orientering, mente kritikerne.

- Rystende vitnesbyrd

Til tross for at Kinseys konklusjoner var forankret i et stort datamateriale, utført over en tidsperiode på 20 år, ble bøkene ansett som kontroversielle.

Seksuell aktivitet som onani, sex utenfor ekteskapet og homoseksualitet ble gjort stuerent, og for mange ble det litt for drøy kost.

«Rystende vitnesbyrd om hvor langt den såkalte seksuelle frigjøring er nådd,» skrev Norsk kirkeblad i 1949, ifølge avisa Universitas. Videre skrev de at bøkene «som selv utvilsomt vil gi resultatet av en langt framskreden seksuell oppløsning, ut fra de konsekvenser som trekkes fra dem, vil bety det farligste angrep på kristen moraloppfatning som vi hittil har vært vitne til».

KRITISERT: Alfred Kinsey er ansett som en pionér innenfor sitt fag, men ble også heftig kritisert. Foto: NTB Scanpix

Konservative kretser i USA kritiserte Kinsey for å krenke mødre, hustruer, døtre og søstre fordi resultatene visstnok undergravde den amerikanske familiens struktur.

Mange av Kinseys kritikere var i gruppen mennesker som ønsket å opprettholde ideen om at ekteskapet var forbeholdt heteroseksuelle, samt at sex i all hovedsak handlet om reproduksjon.

Noen kritiserte også Kinsey for metodene han brukte, hovedsakelig for hans innsamling av data og valg av intervjuobjekter, mens andre forsvarte ham.

Alfred Kinsey døde i 1956. The Kinsey Institute er fortsatt ledende innenfor forskning på seksualitet og samliv.

Kilder: Kinsey institute, Store norske leksikon, Universitas