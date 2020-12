Alice (30) har håvet inn på sex - nå går hun til korona-søksmål

«Landets best betalte sexarbeider» går til korona-søksmål

NEW YORK (Nettavisen): Sexarbeideren Alice Little som jobber på bordellet Moonlite BunnyRanch i Nevada, har nå gått til personlig søksmål mot guvernøren i staten Steve Sisolak. Se videoklipp øverst.

Årsaken er at bordellet ble stengt ned i mars i forbindelse med pandemien, men at de i motsetning til andre bedrifter ikke har fått lov til å gjenåpne.

Hevder seg diskriminert

Flere bedrifter fikk lov til å gjenåpne for vanlig drift eller tilnærmet vanlig drift i mai i år, men ikke bordellet hun jobber ved.

Ifølge Insider viser Alice Little til at steder som frisørsalonger, skjønnhetssalonger og massasjesalonger har fått lov til å gjenåpne, men ikke bordeller. Også barer og restauranter fikk lov til å gjenåpne i mai, men Moonlite BunnyRanch forble stengt.

Kvinnen, som opprinnelig kommer fra Irland, hevder seg diskriminert, og derfor har hun valgt å gå til søksmålet for å få gjenåpnet bordellet.

- Hvis det er trygt for en kunde å få massasje på et massasjeinstitutt, så bør det være trygt for en kunde å besøke en lovlig sexarbeider hvis man følger forholdsreglene for Covid19, skriver hun på sin GoFundMe-side, der hun samler inn penger til advokatutgifter i forbindelse med søksmålet.

- USAs best betalte sexarbeider

I søksmålet, som er datert 30. november, skriver Alice Little at bordellene i Nevada, som er den eneste staten med legalisert sexarbeid, har gitt en trygg plass for sexarbeidere i over 50 år, skriver Insider.

Det står også at hvis Sisolak vil fortsette å holde bordellene stengt, så bør registrerte sexarbeidere kunne bruke lisensene til å ta imot klienter hjemme eller på private steder.

Alice Little har tidligere omtalt seg som «USAs best betalte sexarbeider», og har tidligere uttalt at hennes tjenester koster fra 2000 dollar og oppover. 30-åringen har også opplyst at hun jobbet 60 til 80 timer i uken, før bordellet stengte ned.

Guvernør Steve Sisolak uttalte følgende til The Nevada Independent et par dager før søksmålet formelt sett ble sendt inn.

- Vi må så absolutt se på å få barna tilbake på skolene før vi ser på å få folk tilbake på bordellene, sa Sisolak, som en indikator på at dette ikke lå øverst på prioriteringslisten.

- Vi vil ta tak i det en gang, absolutt, men ikke i umiddelbar fremtid.

Én av fem er smittet

Nevada opplever for tiden en kraftig økning i antall koronasmittede personer.

2448 personer ble smittet av koronaviruset på mandag og det ble meldt om fire nye dødsfall.

Positivitetsraten i Nevada er nå på 21,2 prosent, noe som betyr at over 1 av 5 i Nevada som tester seg for viruset, er smittet, melder Fox5Vegas.

Over 15 millioner er smittet

Det daglig antall døde i USA nå, ligger på over 2000 personer, noe som er på høyde med nivået under den første smittebølgen i vår. Over 100.000 amerikanere ligger nå innlagt på sykehus med viruset. Totalt er det registrert over 15 millioner smittede i USA og like over 285.000 personer er døde, ifølge de siste tallene fra New York Times.

