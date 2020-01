Alkoholfri Brexit

I dag er det selve Brexit-dagen og mange vil nok hevde at det passer med noe sterkere enn alkoholfritt øl.

Jeg fortsetter allikevel min vandring i den alkoholfrie ølverdenen, og bruker anledningen til å teste seks britiske under 0,7 prosent.

Det vil si i skatteklassen «alkoholfri drikk».

Ølene er testet ut fra mine preferanser og hva som forventes av stilen, dersom denne er oppgitt. Som tidligere er det ikke gitt karakter, men ølene er sortert fra de jeg likte minst til den jeg foretrekker.



Infinite Session, IPA

Det som manglet av skum i Lageren og APA-en, som jeg drakk først, ser ut til å være her. Ølet oppfører seg som om det er lett overkarbonert, men først når det kommer i glasset. Det kom med andre ord ikke ut av boksen av seg selv.

Skummet legger seg og blir tett og fint, som på en belgier, og litt såpeaktig samtidig. Frukt, eller snarere fruktskall, insisterer på å spille åpningsrollen i duften. Den går etterhvert over til å minne mer om grønne stikkelsbær, og jeg tenker mer på surøl enn på IPA. Smaksmessig er dette slappe greier.

Tror jeg hadde fått noe tilsvarende med to deler selters og en del eplemost og dandert skall av sure epler som garnityr. Ettersmaken er ikke veldig bitter, men skjemmes av å være godt på vei mot beisk.

Ikke anbefalt.

Foto: Sammy Myklebust

Infinite Session, Pils/Craft Lager

Ser ganske enkelt ut som en lys lager, men da litt lysere enn snittet. Skummet legger seg like raskt som på de fleste andre alkoholfrie lagere. Søtlig duft av blomster og vingummi.

Smaken skjemmes av det samme som jeg fant i duften, men under dette ligger det en godt drikkende lys lager. Jeg får også en litt vassen følelse, som er temmelig vanlig i engelske ales med lav alkoholstyrke (men ikke i lager). Misforstå meg rett her, dette trenger ikke være negativt på en øl, men det er på sett og vis en tilvenningssak.

Totalt sett en øl jeg ikke kommer til å bruke energi på å få tak i, men om jeg får den servert blir den ikke bare drukket for høflighets skyld.

Foto: Sammy Myklebust

Infinite Session, Pale American Pale Ale

Minner mest om en lager i glasset, selv om den har et aldri så lite skjær av oransje. Skummet er helt greit. Jeg finner dufter av korn og tørket gress, med noen tørkede blomster i bakgrunnen. Smaken er på mange måter rett for en APA, men det er litt lite av den. Korn og tørket gress spiller hovedrollene, men det ville absolutt vært plass til mer humle her.

Uansett en helt grei alkoholfri øl.

Foto: Sammy Myklebust

Brewdog, Raspberry Blitz

Minner mest om rødbrus i glasset, men rødfargen har et lite touch av brunaktighet, som om ikke noe annet får den til å virke litt mer ekte.

Hvitt skum som er passe tett og fint. Duften er, ikke sjokkerende, i all hovedsak bringebær. Smaksmessig er den frisk og fin og slipper til litt sitrus når bringebærene har gjort sitt. Et øl som burde passe fint for en rolig dag på terrassen, eller som det vi gjerne kaller plenklipperøl.

Kan finne på å kjøpe denne (om ikke bryggeriet presterer flere episoder med drittsekkoppførsel).

Foto: Sammy Myklebust

Brewdog, Nanny State

En gammel kjenning som har vært på markedet her i landet en stund, og som Brewdog første gang laget som et svar på at de kun laget sterke (og med det farlige) øl.

Her snakker vi langt mer farge i glasset. Ølet er rett og slett brunt, med en fin offwhite skumtopp. Duft av malt, korn og ikke minst humle. Kraftig, passe rund smak, med en solid bitterhet i bunnen. Jeg får godt stekt brødskorpe, rug, malt og ande godsaker. En liten sjekk på nettet viser at her har en brukt en rekke typer malt for å få frem den brede smaken og det fungerer bra.

En øl jeg gjerne velger i gode venners lag (om bryggeriets advokater oppfører seg menneskelig).

Foto: Sammy Myklebust

Brewdog, Punk AF

Punk IPA er Brewdogs mest kjente øl og deres «bread and butter», i den forstand at den er deres bestselger og med det sikrer brorparten av inntektene for bryggeriet.

Dette er den alkoholfrie varianten.

Lys og lett disig i glasset. Jeg hadde strengt tatt forventet både mer farge og et mindre klart øl. Humle skal tross alt spille hovedrollen om en skal ta etter sin storebror.

Humleduften er til forveksling lik Nanny State, men her er det mindre malt til å bygge opp en bredere duft. Smaken går i samme retning. Dette er mer en lillebror av Nanny State enn en lillebror av Punk IPA.

Dette er uansett et godt alkoholfritt øl, og jeg velger gjerne dette foran Nanny, eller veksler mellom dem.

Men så var det dette med bryggeriets oppførsel overfor mindre aktører …

Foto: Sammy Myklebust

PS: Jeg skrev ingenting om en skulle drikke noe sterkere for å feire eller drukne sorgen, men en god engelsk barleywine vil kunne fungere greit til begge deler.

