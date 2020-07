All dansk musikk fjernes fra YouTube

Musikken vil være borte innen midnatt fredag.

Det er den danske avisen Berlingske som fredag skriver at det ikke har lykkes Google å lande en avtale for bruk av dansk musikk på YouTube med Koda, som administrerer rettigheter for danske komponister og låtskrivere.

Fra og med i dag fjerner Google, som eier YouTube, derfor all dansk musikk fra videotjenesten, og innen midnatt vil alt være borte, sier Dan Chalmers, direktør for YouTube Music i Europa, til avisen.

Han påpeker at de fremdeles er åpne for å finne en avtale.

– Vi er allerede i gang med å fjerne det fordi vi respekterer kunstnere og låtskriveres rettigheter. Det er en situasjon vi desperat har forsøkt å unngå, og jeg håper vi kan finne en løsning snarest, sier Chalmers, og legger til at de lenge har forhandlet med Koda, og at han mener avtalen Koda krever ikke er rettferdig.

Utløpt avtale

Ifølge Berlingske har Google og Koda forhandlet om en ny avtale etter at den nasjonale avtalen utløp i april. Det jobbes nå med å lage en felles, nordisk avtale som skal erstatte den tidligere.

Siden april har partene hatt en midlertidig forlengelse på avtalen, men denne utgår lørdag. Derfor må all musikken være fjernet innen da.