Alle jordens blondiner forsvinner

Hvis ikke frisørene snart kommer tilbake på jobb, vil 90% av jordens blondiner forsvinne.

Dette postet min venn John Aage på Facebook i dag. Vi har alle våre bekymringer. Nylig kunne jeg se Sylvi Listhaug feire Mulla Krekars reise til Italia. Hun feiret med kake. Bildet fra seansen var tatt litt ovenfra. På toppen av Sylvis blonde hode kunne man se en helsvart landingsstripe for bekymringer som nå trolig bare vil vokse og vokse i ukene som kommer. Dette har inspirert meg til å lete etter korona-humor på nettet.

Den første jeg fant var Kjersti LS som postet bildet av avisen Nya Wermlands Tidende (NWT). Avisen tar faren for koronasmitte på alvor og har økte avstanden mellom bokstavene NWT i logoen.

Den andre jeg fant var skuespiller og komiker Espen P. A. Lervaag som på Instagram poster bildet av ungene sine i sofaen med teksten: "Klokken er 09:05 og på hjemmekontoret er det allerede to stykker som har gått til lunsj. Irriterende". Lervaag har stor suksess med å legge ut videoer der han har morgenmøte med barna sine.

En annen posting er sånn:

"Tips i disse koronatider! Oppfør deg som om det er dugnad i borettslaget. Hold god avstand eller hold deg hjemme".

Eller denne:

Dag1: Yes! Jeg kan jobbe hjemme.

Dag 4: Hadde vært hyggelig å snakke med folk.

Dag 7: Håper den duen kommer tilbake til verandaen i dag også.

Jeg vil også nevne Morgenbladet som nylig hadde et sterkt intervju over to sider med en syvendeklassing. Jeg siterer:

- Har dere noen gamle lærere?

- Ja, noen.

- Er de på Teams?

- Nei vi har dem i sånne fag som kunst og håndverk og tekstil.

Man kan dessuten legge merke til hvordan TV-journalistene har hatt en rivende utvikling med økende forståelse av korona:

1) Hold mikrofonen på så strak arm som mulig.

2) Hold mikrofonen på en veldig lang stang

3) Pakk mikrofonen inn i plast

4) Styr mikrofonen fra hjemmekontor.

Vi har alle vårt. Personlig lurer jeg på helt grunnleggende ting som for eksempel disse folka som nå sitter med store lagre av joikakaker. Jeg lurer på hvor mange dager på rad det går greit å spise joikakaker. Slike spørsmål er for historiebøkene. Alle skjønner jo at i tiårene som kommer vil skolebarn skrive stiler av typen: "Hva mener vi når vi snakker om hamstringsdagen", og "Gjør greie for og drøft hytteskam".

Jeg må også fortelle om datter Frida som sendte meg ut for å holde humøret oppe. Hun ba meg dra i butikken og kjøpe en ny type sjokolade som inneholder chips (potetgull) av merket Sørlandschips. Jeg hadde ikke hørt om slik sjokolade før og spurte derfor mannen i kassa. Han var over 30 år og ante ikke hva jeg snakket om. Jeg kjørte deretter til neste butikk. Hun som satt i kassa var 19 år. Det tok bare en brøkdel av et sekund å peke på riktig sted. Riktig kompetanse er viktig i disse dager.