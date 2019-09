En ny rapport slår fast at alle typer brus øker dødsrisikoen.

I et nytt studie, det mest omfattende noensinne, har forskerne fulgt hele 451,743 menn og kvinner fra 10 land i Europa, Norge inkludert.

Det betyr ikke noe om det sukker eller sukkerfri brus - nytt studie kobler at brusdrikking til økt dødsrisiko. I studien slås det fast at drikking av både sukkerholdig brus og de med kunstig søtningsstoffer kobles til økt dødsrisiko, melder Washington Post.

Undersøkelsen, publisert av Journal of the American medical Association (JAMA) Internal Medicine, viser at deltakerne som drakk to eller flere glass med brus om dagen hadde en høyere dødsrisiko enn de som bare drakk ett er færre glass i måneden.

I studien kommer det også frem at det å konsumere to eller flere glass med brus med kunstige søtstoffer om dagen kobles til dødsfall som en følge av sirkulasjonssykdommer.

For sukkerholdig brus, ble et eller flere glass om dagen koblet til dødsfall som en følge av fordøyelsessykdommer, inkludert leversykdommer, blindtarmen, bukspyttkjertelen og tarmene.

I undersøkelsen deltok personer fra både Storbritannia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Norge, Spania og Sverige.

De ble fulgt i perioden fra 1992 til 2000 og både det de spiste og drakk ble forsket på. Deltakerne ble ekskludert om de rapporterte om kreft, hjertesykdommer, slag eller diabetes. Gjennomsnittsalderen var 50,8 år og 71,1 prosent av deltakerne var kvinner.

Saken utvides