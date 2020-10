Ally Brooke (27) venter med sex til ekteskapet: – Folk har gjort narr av meg

Sangstjernen åpner opp om valget i sin nye selvbiografi.

I selvbiografien «Finding your harmony: Dream big, have faith, and achieve more than you can imagine», røper den 27 år gamle sangeren Ally Brooke flere detaljer fra privatlivet.

Blant annet forteller hun for første gang offentlig at hun er jomfru, og at hun vil spare seg til ekteskap.

27-åringen, som mange kjenner fra jentegruppen Fifth Harmony, var på forhånd klar over at dette var en detalj flere kom til å henge seg opp i, og forteller i podkasten «Hollywood Raw» hvorfor hun ønsket å dele informasjonen.

– Jeg var modig som delte det. Det er noe jeg har holdt tett til hjertet, og fortsatt gjør, sier Brooke.

Forberedt på reaksjoner

Sangstjernen forteller at målet med boken er å være helt ærlig med fansen og leserne, noe hun tror hun har oppnådd.

Blant annet forteller hun i podkasten at hun på forhånd var forberedt på at valget hennes ville bli mottatt på ulike måter, men at det viktigste var at hjertet hennes skinner gjennom. I ettertid, nå som boken er ute, forteller Brooke at alle tilbakemeldingene tyder på at valget hennes blir respektert.

JOMFRU: Ally Brooke sparer seg til ekteskap, røper hun i ny bok. Foto: NTB

Slik har det derimot ikke alltid vært.

– Som oftest respekterer folk det, men jeg har også hatt øyeblikk der folk har gjort narr av og tvilt på meg. Men jeg kjenner min egen sannhet, forteller sangeren i podkasten.

Også på Instagram takker Brooke for støtten.

«Jeg var nervøs og forberedt på å bli gjort narr av for enkelte ting jeg åpner opp om i boken min. (...) Men jeg har ikke mottatt noe annet enn kjærlighet og overveldende støtte, og det betyr alt for meg. Jeg har fått så mange meldinger og telefoner. Takk. Jeg håper jeg kan hjelpe alle til å være den de vil være, uansett hva det betyr», skriver hun i innlegget.

– Enten respekterer de det eller ikke

Ally Brooke slo for alvor gjennom i musikkbransjen i 2012, da hun gikk på audition for «X Factor» i USA. Etter å ha blitt eliminert som soloartist, ble hun hentet tilbake som et av medlemmene i den nyoppstartede gruppen Fifth Harmony.

Jentegruppen fikk raskt suksess, og flere singler havnet på Billboard Hot 100-listen, blant annet «Work From Home», som landet en fjerdeplass i 2016. I tillegg solgte albumet «7/24» fra samme år – med ovennevnte låt på, til platinum.

I 2018 gikk gruppen hver til sitt, og i 2019 gikk hun solo med debutlåten «Low Key». Debutalbumet er ventet i år.

FIFTH HARMONY: Ally Brook (til venstre) slo gjennom i jentegruppen Fifth Harmony i 2012. Her med de originale medlemmene i 2016. Foto: NTB

Ifølge Aftonbladet dater hun for tiden manageren Will Bracey, og fra 2013 til 2015 var hun i et forhold med skuespilleren Troy Ogletree (26). At hun velger å spare seg til ekteskap har aldri vært noen utfordring i datinglivet.

– Du er bare deg selv, og enten respekterer de det eller ikke, sier hun, og legger til at alle så langt har respektert valget.

I tillegg legger hun til at hun aldri har kjent på noe press om å ha sex med noen tidligere partnere.