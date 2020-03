Alt om kraften i PlayStation 5

Sonys hevder sin kommende spillkonsoll vil by på større, mer åpne verdener, minimalt med lastetider og revolusjonerende lyd. Men på papiret er den svakere enn Xbox Series X.

Etter at Microsoft nå har delt en rekke spennende og imponerende detaljer om sin neste konsoll, Xbox Series X, bestemte Sony seg altså for at tiden var kommet for å fortelle mer om PlayStation 5.

Det skjedde klokken 17.00 i dag. Her er en oversikt over de mest interessante detaljene vi fikk.

Det første konsollkrig-entusiastene helt klart vil merke seg er at Mark Cerny, systemarkitekten for PlayStation 5, sa at Sonys konsoll vil ha en generell kraft på 10,28 teraflop, noe som altså er to mindre enn Xbox Series X sine 12.

Her er selve spesifikasjonene til PS5:

CPU: 8x Zen 2 Cores på 3.5GHz (variable frekvens)

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs på 2.23GHz RDNA 2

RAM: 16GB GDDR6/256-bit

Lagringsplass: Custom 825GB SSD

Optical Drive: 4K UHD Blu-ray Drive

Ekstern lagringsstøtte: NVMe SSD Slot

Kraft ikke alt?

For de som ikke vet det er teraflops enkelt sagt uansett bare en forenklet samlebetegnelse for den generelle ytelsesevnen til en konsoll, så Cerny valgte å bruke mesteparten av presentasjonen til å forklare hvorfor dette tallet ikke sier alt, og heller fortelle om noen av tingene de vil bruke den ekstra kraften til.

Blant annet ble det, som Microsoft også gjorde med Xbox Series X, mye fokus på hvordan SSD-en vil forbedre opplevelsen med kortere lastetider.

Utviklerne får altså mulighet til å gi oss mye kortere ventetid når man bruker såkalt «Fast Travel», går inn i «The Elder Scrolls»-bygninger, starter opp spill og ikke designe kronglete veier og verdener for å skjule innlastninger.

Hvordan Playstation 5 kommer til å se ut er en foreløpig godt bevart hemmelighet. Den skal slippes til jul 2020, melder Sony.

Uten å gå inn på ganske kompliserte forklaringer har denne spesielle SSD-en også et særegent design som gir den bedre ytelse enn de fleste lignende SSD-er vi finner på markedet.

Dette betyr også at du ikke kan erstatte den som er innebygd med en annen.

I stedet må du eventuelt bruke en ekstern harddisk eller SSD. I motsetning til Xbox Series X vil PlayStation 5 støtte alle SSD-er som møter kravene og ikke bare egenproduserte produkter. Bruker du en vanlig harddisk vil ikke spillene yte like bra siden disse selvsagt ikke er like raske.

Samtidig gjentok han at lyden blir en viktig del av PlayStation 5 med tredimensjonal lyd. Med den såkalte Tempest-motoren håper Sony å revolusjonere lyden i spill ved å gjøre det lettere for utviklere å skape skikkelig surroundlyd og få hver regndråpe til å høres unik ut avhengig av hvor og hvilket objekt den treffer.

Skuffende nyheter

Når det kommer til informasjon som helt klart vil skuffe mange, kunne Cerny fortelle at vi kan glemme snakk om mulighet til å spille alle PS-, PS2-, PS3- og PS4-spill på PlayStation 5 utenom streaming.

Faktisk gjorde han det klart at PS5 ikke vil støtte alle PS4-spill når den lanseres i høst engang. Utvalget vil uansett bli stadig bedre, men tiden vil vise hvor mange de ender opp med.

Kort sagt var det en del interessant informasjon i streamen selv om mange vil synes det var tørt. Uten å røpe mer kan jeg uansett si at PS5 har flere funksjoner på lur som vil avsløres senere.

I dag kan det uansett sies at PlayStation 5 er svakere enn Xbox Series X på mange områder, men som Cerny poengterte flere ganger, er ikke spesifikasjoner alt i denne verden – det handler også om strukturen i konsollen.

Derfor får tiden vise hvilken konsoll som «er best». Spesielt siden vi ikke har hørt noe om pris og bare litt om spill foreløpig.

Artikkelen er publisert i samarbeid med Gamereactor.