Alt vi vet om Cyberpunk 2077

Usensurert sex, strippere, alkohol og vold. Dette er årets mest etterlengtede spill

Cyberpunk 2077 er spillet alle har ventet på siden de første bildene og annonseringen kom allerede i 2013. 19. November 2020 kommer endelig spillet i hyllene, og folk kan boltre seg i den gigantiske åpne verdenen spillskaperne har skapt.

Cyberpunk er et rollespill med fokus på action og eventyr. Handlingen foregår i fremtidsbyen Night City, en storby med fokus på glamour, makt og teknologi.

Du spiller rollen som V, en leiemorder som er jakt etter en veldig sjelden databrikke som kan gi evig liv. Underveis vil historien og byen du befinner deg i endre seg etter de valgene du velger å ta. Alle som spiller spillet vil derfor ha en litt annen opplevelse enn andre.

Les også: The Outer Worlds: Spillet alle Fallout-fans har ventet på

Noe av det som har imponert og skapt så mye blest rundt spillet er nettopp valgfriheten de velger å gi deg som spiller. Du begynner spillet med å få tre store valg, som bestemmer bakgrunnen til karakteren din, og også hvilken historie du vil få servert idet du entrer storbyen Night City for første gang.

Du kan velge om du vil begynne spillet som en nomade, i ørkenen i utkanten av storbyen, kalt Badlands. Du kan også velge å begynne spillet som en corpo, og dermed starte spillet med en tilgang på flyvende biler, masse penger, og stilige folk i dress. Eller så kan du begynne spillet som en streetkid, og starte eventyret på en bar midt i storbyen, med en annen leiemorder ved din side. Valget er ditt.

AVSLØRENDE: Cyberpunk 2077 er et spill for voksne, og sex-skildringene er ikke sensurerte. Her kan du blant annet justere ditt eget kjønnsorgan ned til den minste detalj, og ha røffe sex-scener med andre karakterer fra et første-persons perspektiv. Foto: CD Project Red

Usensurert sex og justerte kjønnsorgan

Valgfriheten og detaljene stanser likevel ikke der. Ifølge Inverse, som har fått spille fem timer av spillet allerede nå, har du nemlig en rekke valg når det kommer til kjønnsorganet ditt. Det er to forskjellige peniser, en type vagina, og fem forskjellige frisyrer av kjønnshår du kan velge mellom. I tillegg kan du velge å skru kjønnsorganene helt av, om du ønsker en mer «barbie»-tilnærming.

Du kan selvfølgelig også justere andre deler av karakteren din, og har blant annet over 17 valgmuligheter når det kommer til øyne, munn, kjeveparti og ører. Det er også en rekke tatoveringer, arr, cyberware-modifikasjoner, og en rekke andre ting du kan velge mellom for å gjøre akkurat din karakter så unik du ønsker.

TILPASSET: Det er fullt av muligheter til å tilpasse hovedkarakteren din, slik at han, hun eller hen passer dine preferanser. Foto: CD Project Red

Underveis vil du også møte andre hovedkarakterer du kan velge å utvikle et forhold med, eller flørte uhemmet med. Det er imidlertid ikke gitt at alle hovedkarakterer vil flørte tilbake med deg, ettersom de også er detaljerte karakterer som har sine egne preferanser og legninger.

Sex-scenene i spillet har blitt mye omtalt, og Kotaku har blant annet gitt en rask oppsummering av hvordan det vil fungere. Du vil i løpet av spillet møte andre hovedkarakterer, strippere eller prostituerte du kan velge å ha sex med. Om du velger det, vil du kunne se sex-scenen fra et første-persons perspektiv. Sex-scenen vil innebære både jukking, høylytt stønning, og i enkelte tilfeller også oralsex. Dette er noe av grunnen til at spillet har fått 18-års aldersgrense.

Vold og alkohol

Det er nok ikke bare de detaljerte sex-scenene som har ført til at spillet utelukkende er tilgjengelig for voksne. Mye av handlingen foregår på strippeklubber og andre barer som serverer alkohol, og detaljene i spillet er såpass omfattende at du selv kan velge hvilke drinker du velger å drikke.

Sett deg inn i alle detaljene i LegacyKillerHD sin video under her, eller fortsett med artikkelen under videoen.

Dessuten er mulighetene for vold uendelige. Du kan bruke en rekke forskjellige pistoler og rifler, og personene du dreper ser veldig livaktige ut. Her er det ikke spart på blod og gørr.

Du kan også velge å gå for nærkamp-våpen, og i en trailer så langt har vi sett en karakter med to sverd i hendene, som rett og slett halshogger de fleste personer han møter.

Du kan snakke med alle

Alle karakterer, også kalt NPCs du møter, kan du snakke med. Det er ikke alle som vil ha en like spennende dialog, men alle vil si noen ord eller setninger til deg.

Selv om kartet ikke er omtalt som det største i gaming-industrien, skal bevegeligheten din være veldig store. Mye av handlingen foregår nettopp i storbyen, og du er omgitt av høye skyskrapere du kan gå inn i. Derfor er kartet mye større enn arealet skulle tilsi, ettersom du også vil bevege deg mye i høyden, og i flere ulike etasjer av et bygg.

Nok en ting som understreker valgfriheten i spillet, er muligheten til å justere på evnene og kunnskapene til karakteren din. Etterhvert som karakteren din går opp i level vil du få Attribute Points, som deretter kan brukes til å oppgradere enn av de fem hovedkategoriene av evner: kropp, reaksjon, intelligens, teknisk kompetanse og ro.

VALGMULIGHETER: Etterhvert som du skal utvikle evnene til karakteren din, vil du raskt se at mulighetene er mange. FOTO: CD Project Red

Om du investerer i evnen kropp, vil du bli sterkere. Investerer du i reaksjon vil du få bedre finmotorikk, og investerer du i intelligens vil du bli smartere. Teknisk kompetanse gjør deg bedre i hacking, mens ro vil hjelpe deg med å snike deg rundt å gjøre skade på fiender før de i det hele tatt oppdager deg.

I tillegg har hver eneste evne opp til mellom 20 og 30 forskjellige perks du kan investere i, som gir deg visse fordeler. Under kategorien ro kan du for eksempel investere i en perk som gjør at du beveger deg 30 prosent raskere mens du sniker deg rundt.

Utsatt flere ganger

For noen dager siden fikk vi mye nyheter og informasjon om spillet gjennom et live-event kan Night City Wire. Da fikk en rekke anmeldere, journalister og youtubere spille spillet i fem timer. Det er her det meste av informasjon stammer fra.

Selskapet bak spillet har enda ikke gitt en dato for den neste Night City Wire, men har sagt at den kommer om et par uker. Det er med andre ord ikke så lenge til vi får vite mer om en mystiske storbyen.

Spillet er svært etterlengtet for fansen som har ventet helt siden 2013. Etter planen skulle spillet slippes allerede i juni 2020, men det ble etterhvert utsatt til september samme år. Nå i juni kom imidlertid beskjeden om at det utsettes igjen, og per nå er det 19. november som er den offisielle slippdatoen for spillet.

Les også Lanserer gratis spillportal - vil bli best for flest på spill