Alvorlig anklager: Nå gjør Pornhub omfattende endringer for brukerne

Pornonettstedet har besluttet å gjøre store endringer.

Pornhub har den siste tiden mottatt massiv kritikk og alvorlige anklager, etter at journalist Nicholas Kristof i New York Times tidligere i desember skrev en omfattende artikkel om pornonettstedet.

Han skriver nemlig at de har tjent penger på både barnevoldtekt, hevnporno og videoer tatt med spionkamera, gjennom videoer lastet opp på nettstedet.

Det har også tidligere vært kjent at en mor fant tenåringsdatteren sin på pornhub, etter at hun forsvant sommeren 2018, og overgrepsvideo av en 14 år gammel jente er blitt funnet på nettstedet.

I artikkelen til Kristof er dessuten kvinner som ufrivillig har havnet på pornonettstedet intervjuet.

Umulig å holde oversikt

Nettstedet tillater nemlig brukerne å laste opp egne videoer. Den amerikanske journalisten påpekte i saken i New York Times at det var umulig for både Pornhub og andre å få oversikt over hvor mye av innholdet på sidene som var ulovlig.

Det har også vært lov for brukerne å laste ned videoer, hvilket betyr at en overgrepsvideo som blir fjernet likevel kan være lagret på brukeres datamaskiner.

Nå har imidlertid pornonettstedet valgt å gjøre endringer for å få bukt med disse problemene. På sine nettsider skriver de at de i april i år leide inn eksperter som skulle hjelpe dem med å finne metoder som skal eliminere alt ulovlig innhold på sidene.

Gjør endringer

Videre skriver de at de nå gjør store endringer. Det innebærer blant annet at det ikke lenger vil være mulig å laste ned innhold fra sidene deres.

Det vil dessuten kun være mulig for verifiserte brukere å laste opp innhold, og de, gjennom det de kaller en «fingerprint techonolgy», skal kunne merke videoer på en måte som gjør at de kan unngå at videoer som tidligere har blitt fjernet, blir lastet opp igjen.

Videre, heter det, utvider de blant annet arbeidet med moderering på nettsidene.

Alle disse endringene var etterlyst av Kristof.

– Disse jentene risikerte så mye for å fortelle historiene sine; Jeg håper du vil lese og dele og si ifra, avsluttet Kristof New York Times-artikkelen.

Pornhub svarte på sin side påpekte at det var uansvarlig og usant å påstå at de tillater barnevideoer, men gjør altså nye endringer for å forhindre ulovlig materiale.

