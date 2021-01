Amadeus Sögaard går i mammas fotspor: – Hun visste ingenting

Kjendissønnen blir artist.

Superkjent fra fødselen, anonym i offentligheten. Fotballspiller på heltid, musikktalent i hemmelighet. Til nå...

Slik innledes dokumentaren «Amadeus - mer enn en sønn», som torsdag hadde premiere på svenske TV-skjermer. Om en drøy uke, 30. januar, blir dokumentaren om Amadeus Sögaard (22) også gjort tilgjengelig for TV-seere her til lands.

Se traileren til dokumentaren her:

Dokumentaren sendes på TV3, Viaplay og Viafree.

Som Nettavisen tidligere har skrevet, avslører Amadeus Sögaard en hemmelighet i dokumentaren. Han har nemlig, i all hemmelighet, både skrevet og produsert egen musikk.

– Hun visste ingenting

Dokumentaren følger 22-åringen tett, og TV-kameraene er blant annet med når han forteller til mamma Carola Häggkvist (54) at han følger i hennes fotspor med musikken.

– Det visste hun ingenting om, for det har jeg aldri fortalt til henne, sier Amadeus Sögaard til Nettavisen.

Sögaard, som er sønn av Carola Häggkvist og Runar Søgaard (53), har naturlig nok vokst opp i et musikalsk hjem.





Sögaard, som er sønn av Carola Häggkvist og Runar Søgaard (53), har naturlig nok vokst opp i et musikalsk hjem. Men det var ikke før for knappe to år siden at han selv begynte å jobbe seriøst med musikk, selv om han alltid har likt å synge.

Har vokst opp i et musikalsk hjem

Det var tilfeldigheter som førte til at han omsider begynte å spille inn det han hadde skrevet.

– Jeg har jobbet i et musikkstudio i et par år, der jeg har vasket og vært litt vaktmester. Så sa han som eide studioet en dag at jeg kunne sette meg ned og skrive og spille inn en låt hvis jeg ville, forteller 22-åringen overfor Nettavisen.

Dette har også vært dekkhistorien hans overfor mamma.

– Så mens mamma har trodd at jeg bare har vært i studio og hjulpet til, har jeg egentlig spilt inn musikk, ler han.

– Er musikken din inspirert av musikken til moren din?

– Jeg tror nok ikke folk kommer til å tenke at musikken min har et tydelig Carola-preg, nei. Men det er jo klart at jeg har vokst opp med musikk og derfor fått mye inspirasjon av det.

Fotball er førsteprioritet

Med såpass kjente foreldre skulle man kanskje tro at Amadeus Sögaard var like kjent, men selv har han styrt unna rampelyset. Han har hele tiden satset på fotballkarrieren.

Den har han ingen planer om å legge til side.

– Fotball er fortsatt førsteprioriteten min, så det er ikke sånn at jeg har noen store planer om å bli en stor artist. Men jeg liker å gjøre begge deler, og vil gjøre det så lenge jeg kan, sier han, og legger til at drømmen er å bli proffspiller i utlandet.

Det å omsider tre ut i rampelyset ser han positivt på både med tanke på musikken og fotballen.

– Nå passet det bra i og med at jeg skal gi ut musikk, og da var det fint å få vise litt mer av hvem jeg er, sier han.

Blir ikke mer TV

Selv om Amadeus Sögaard nå debuterer i en dokumentar om sitt eget liv, blir han nok ikke å se mer på TV fremover.

– Jeg har jo blitt spurt om å være med i litt ulike programmer, men alltid takket nei. Så jeg tror nok ikke at det blir noe mer med det første, forteller kjendissønnen.

Selv er han godt fornøyd med hvilken rolle han har skapt for seg selv, og trives som «sønnen til Carola og Runar».

– Mamma og pappa har alltid vært offentlige navn, men det har ikke nødvendigvis betydd at jeg har fått så mye oppmerksomhet. Så det er mer det at jeg har lært å håndtere ulike overskrifter og skriverier i mediene. Det har gått fint.

Sine berømte foreldre er han svært fornøyd med.

– Mamma er verdens beste mamma, og pappa er verdens beste pappa. Det sier vel alle barn, men jeg er veldig glad i dem, sier fotballspilleren - som nå altså debuterer som artist.

