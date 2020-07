Amalie Snøløs bekrefter ny kjæreste

TV-profilen og influenseren holder derimot kortene tett til brystet om hvem den utkårede er.

Mandag ettermiddag bekreftet Amalie Snøløs (24) at hun har funnet kjærligheten på ny etter bruddet med skuespiller Herman Tømmeraas tidligere i år.

Det er i et innlegg lagt ut på Instagrams «historiefunksjon», hvor Snøløs svarer på spørsmål fra følgerne sine at hun bekrefter ny kjæreste.

Et av spørsmålene er følgene: «Har du kjæreste?», hvor Snøløs svarer «ja» etterfulgt av flere hjerter.

BEKREFTER: Influenseren bekrefter at hun har funnet kjærligheten på ny. Foto: Skjermdump/Instagram/Amalie Snøløs

Influenseren vil ikke avsløre hvem den utkårede er, og skriver på Instagram at han ikke er en offentlig person. Hun velger likevel å fortelle at de er fra samme område, og at de deler de samme verdiene.

- Han er den mest solide og snille gutten jeg noen gang har møtt, skriver Snøløs.

DELER IKKE NAVN: Amalie Snøløs velger foreløpig å ikke avsløre navnet på kjæresten. Foto: Skjermdump/Instagram/Amalie Snøløs

Vakte oppsikt

Tidligere i juli tok Snøløs bladet fra munnen om forholdet til artisttvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen (18). Da hadde Snøløs delt flere bilder og videoklipp av seg selv med de to tvillingene, noe som skapte flere reaksjoner på Jodel.

- Er det noe mellom Amalie Snøløs og en av «M&M-tvillingene», spurte en på Jodel blant annet, og flere kastet seg på.

Snøløs forklarte overfor Nettavisen at de tre bare er gode venner, og at hun hadde fått med seg spekulasjonene i sosiale medier.

- Jeg tenker ikke så mye på det. Vi er ikke kjærester, skrev Snøløs i en tekstmelding til Nettavisen.

- Vi er tre gode venner som henger sammen. Vi jobber blant annet sammen med EA, skrev hun videre.

Bekreftet brudd

Det var i januar at Tømmeraas bekreftet overfor Nettavisen at det var slutt mellom han og influenseren.

BRUDD: Det var i januar det ble kjent at det var slutt mellom Amalie Snøløs og Herman Tømmeraas. Foto: Berit Roald (NTB Scanpix)

Han ønsket ikke å kommentere når bruddet fant sted, men sa at det gikk fint. De to bekreftet forholdet i 2018 etter flere måneder med spekulasjoner om det hadde oppstått romantiske følelser mellom de to.

Snøløs ble kjent da hun deltok i TV-programmet Farmen, og har siden deltatt på Skal vi Danse, og som programleder for Discovery sin FIFA-satsing.