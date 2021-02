Amalie Snøløs trekker seg fra «Camp kulinaris» etter syreskader og legevaktbesøk

– Jeg var ikke ferdig med «Camp kulinaris» i det hele tatt, sier Snøløs.

PORTØR (Nettavisen): I tirsdagens episode av «Camp kulinaris» trekker Amalie Snøløs (24) seg fra konkurransen.

Dette som en følge av at hun i mandagens episode fikk syreskader på begge hendene etter å ha vasket kjøkkengulvet med feil vaskemiddel. Snøløs dro til legevakten samme dag, der hun fikk beskjed om å holde seg unna kjøkkenet og matlaging i noen dager. Det var etter dette hun bestemte seg.

Se video – Amalie Snøløs trekker seg fra «Camp kulinaris»:

Les også: Ut mot produksjonen etter syreskader på «Camp kulinaris»: – Ikke holdbart

– Det føltes riktig når man ikke kunne lage mat, fortalte hun til Nettavisen etter innspillingen i sommer.

Håper på ny sjanse neste år

Amalie Snøløs legger ikke skjul på at det var kjedelig å måtte forlate konkurransen såpass tidlig.

– Så mitt største ønske er at de skal ta meg med til neste år, for jeg har så lyst til å bli med. Jeg var ikke ferdig med «Camp kulinaris» i det hele tatt, så det var kjipt, sier hun og krysser fingrene for en ny mulighet ved en senere anledning.

Les også: Arve Tellefsen og kona går fra hverandre

– Det var litt uheldig, men hva skal man gjøre. Jeg tenker at det er bedre at jeg skadet hendene enn at noen svelget eller fikk i seg den syra, for det hadde ikke gått bra, legger hun til.

Rettet kritikk mot produksjonen

Det var som nevnt da Snøløs skulle vaske kjøkkengulvet at det gikk galt for henne i mandagens episode.

Influenseren brukte feil såpeflaske, og vannet hun til slutt vasket gulvet med - og som hun også dyppet hendene i flere ganger - var blandet med syre. Selv om hun relativt fort kjenner det svir i hendene, fullfører 24-åringen arbeidsoppgavene sine - før de alle går tilbake til hytta igjen.

Smertene avtar imidlertid ikke, og Snøløs søker råd hos Leif Einar «Lothepus» Lothe (51).

Les også: Sex på «Camp Kulinaris»: – Jeg trodde jeg skulle spille inn et familieprogram

Til slutt ringer hun giftinformasjonen, før hun drar til legevakten. «Lothepus» mener produksjonen burde håndtert situasjonen bedre, og fortalte til Nettavisen etter innspilling at han også var irritert på seg selv etter syre-hendelsen.

– Jeg ble litt forbanna, og spesielt etterpå. Men jeg er også irritert selv for at jeg ikke reagerte fortere. Jeg har vært borti brannskader og sånt før, og når noe sånt skjer er det bare om å gjøre å komme seg til legen med en gang, fortalte han da.

Produksjonen mener på sin side at sikkerhet og HMS er godt ivaretatt på «Camp kulinaris»-settet.

Reklame Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter