Amanda Gorman (22) er kvinnen alle snakker om: - En dag for historiebøkene

Amanda Gorman har i ettertid av dikt-opplesningen fått ros fra Hillary Clinton, men det stopper ikke der.

Amanda Gorman er den yngste poeten som noen sinne har opptrådd på en presidentinsettelse i USA. Hun fremførte diktet «The Hill We Climb» foran forsamlingen under seremonien onsdag kveld, norsk tid. Fremførelsen hennes har vekt følelser hos flere etter innsettelsen.

Det var under innsettelsen av Joe Biden, USA sin 46. president hun fikk fremføre diktet sitt. Her møtte også de tidligere presidentene Bill Clinton, Barack Obama og George W. Bush opp.

I talen til Biden snakket han om den store splittelsen som har pågått i landet den siste tiden.

– Vi må stå opp mot dette, og vi skal seire. Vi skal overkomme disse utfordringene. Vi skal på nytt gjøre USA til en ledende kraft for det gode i verden, sa Biden.

Dette er Amanda

Ifølge nettsiden hennes er hun født og oppvokst i Los Angeles i USA. Hun ble født i 1998 og er i dag 22 år. Hun har studert på Harvard University i USA, hvor hun gikk ut med utmerkelsen «cum laude» som betyr at hun var en av de beste i klassen sin.

Etter hun hadde lest opp diktet sitt for forsamlingen la Hillary Clinton ut dette på Twitter:

- Var ikke @TheAmandaGorman sitt dikt helt slående? Hun lovte at hun skulle stille i presidentvalget i 2036, og jeg greier nesten ikke vente, skriver Clinton.

I kommentarfeltet florerer det også av støttende kommentarer hvor folk skriver at de kommer til å stemme på henne om hun stiller til valg i fremtiden

Ikke den første

Under tidligere innsettelser av presidenter har poeter som Robert Frost, Miller Williams og Maya Angelou fremført sine dikt.

Det som gjør at Gorman skiller seg ut er at hun ble inspirert av ferske hendelser, nærmere sagt stormingen av kongressen den 6. januar. Hun hadde skrevet noen setninger hver dag og hadde kommet halvveis da kongressen ble stormet. Ifølge New York Times hadde hun sittet våken til langt på natt og gjort ferdig diktet. Hun ønsket å fange øyeblikket og ønsket ikke å kaste glans over de urolige hendelsene de siste ukene.

I diktet står det blant annet at det alltid finnes lys, hvis vi bare er modige nok til å se det, å være det:

«We will raise this wounded world into a wondrous one (...) There is always light, if only we’re brave enough to see it—if only we’re brave enough to be it.»

Dette bet også tidligere president Barack Obama seg fast i da han la ut denne tweeten:

- På en dag for historiebøkene leverer @TheAmandaGorman et dikt som mer enn møtte øyeblikket. Unge mennesker som henne, er bevis på at «det alltid finnes lys, hvis vi bare er modige nok til å se det, å være det».

Han skriver blant annet at dette var en dag for historiebøkene. Noe som kan stemme godt med tanke på at hun gikk fra å ha rundt 20.000 følgere til å nå ha 2,2 millioner følgere på Instagram.

