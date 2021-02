Ambulansedrama i kulissene rett før semifinalen i «Farmen kjendis»: – Hun gikk rett i bakken

«Farmen kjendis»-deltakerne beskriver uutholdelige scener fra semifinalen som seerne ikke får se på TV.

Søndag kveld er det duket for både semifinale og finale på «Farmen kjendis» da det skal avgjøres om det er Sølje Bergman (45), Lasse Matberg (35) eller Terje Sporsem (44) som blir årets «Farmen kjendis»-vinner.

Hvem som blir vinneren avgjøres gjennom ulike konkurranser, som er nøye satt opp av produksjonen. Men selv om alt er planlagt og tilrettelagt, går likevel ikke alt etter planen.

Overfor Nettavisen avslører nemlig Bergman, Sporsem og Matberg at det oppsto dramatiske scener på settet, rett før semifinalen skulle sparkes i gang.

Ble hentet av ambulansen

Ifølge deltakerne var den store semifinaledagen preget av en uutholdelig varme. Så varmt at en fra produksjonen fikk en illebefinnende på sett og svimte av.

– Vi spiller inn ved markedet, så vi befinner oss i en slags dump som gjør at det er ekstra varmt. Vi begynner å spille inn introen sammen med Tiril og dommerne som skal bedømme konkurransen, og så plutselig ser vi at hun ene meddommeren blir dårlig. Så går hun rett i bakken og det blir full stopp. Vi blir dyttet bort og ambulansen kommer, forteller Sporsem til Nettavisen og forteller at verken han, Bergman eller Matberg en gang tenker tanken på at det kanskje ikke er så lurt å fullføre konkurransen.

I tillegg til at det er ekstremt varmt den dagen, står deltakerne også foran varme ovner som de skal arbeide på.

– Vi er så skjerpa at vi ikke engang tenker at det kan være for varmt. Vi er i «game mode», og vil bare komme i gang, forteller Sporsem videre.

Ble stoppet av produksjonen

Bergman forteller imidlertid at hun etter hvert under semifinalen begynte å tenke tanken på om det i det hele tatt var forsvarlig å fortsette i varmen som hun beskriver som uutholdelig.

– Det var helt sinnssykt varmt den dagen. Helt uutholdelig. Det må ha vært 40 varme grader. Vi fikk beskjed om at vi måtte ta ti minutter pause fordi vi måtte vente på en ambulanse, og da tenkte jeg «er dette forsvarlig?». Men så sto vi der, og alle vi var klare for kamp, sier Bergman til Nettavisen og forteller at produksjonen tok grep, og brøt inn semifinalen opp til flere ganger.

– Svetten haglet og produksjonen stoppet oss hele tiden underveis for å be oss om å ta pause og drikke vann. De var så redde for at vi skulle besvime, sier Bergman.

Også Lasse Matberg husker dagen som både dramatisk og ekstrem varm. Matberg fikk imidlertid ingen inntrykk av at produksjonen så på situasjonen som uforsvarlig.

– Produksjonen løp rundt og passet på at vi skulle drikke hele tiden, men jeg fikk aldri noe inntrykk av at de vurderte å utsette det, sier Matberg til Nettavisen.

– Ingenting alvorlig

Ifølge TV 2 vurderte de aldri situasjonen som farlig for deltakerne, men på grunn av den varmen fikk deltakerne ekstra mat og drikke av produksjonen.

– Det var en utrolig varm dag, i tillegg sto deltakerne rett ved en varm ovn, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, til Nettavisen og bekrefter også den dramatiske hendelsen i forkant av semifinalen.

– I forkant av konkurransen besvimte en statist. Hun var nervøs og dehydrert, og ble hentet av ambulanse for videre undersøkelser. Det var ingenting alvorlig, men hun ble grundig undersøkt, sier Dahl.

Finalen av «Farmen kjendis» sendes på TV 2 søndag klokken 20.00.

