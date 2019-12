Stjerneprodusenten Carter Bays beskriver tiden med Ari som en av de mest romantiske ukene i sitt liv.

I en rørende twitter-tråd forteller stjerneprodusenten Carter Bays åpenhjertig om det spesielle møtet med Ari Behn og sjokket over å høre at han er borte. Bays er mest kjent i Norge som skaperen av seriesuksessen «How I Met Your Mother».

Møtet mellom den amerikanske stjerneprodusenten og den norske forfattersuksessen fant sted i juni 1997, da de begge var ukjente men aspirerende kunstnere tidlig i tyveårene, og det satte dype spor, skal vi tro Bays.

Bays deler historien om møtet etter at Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

Du bor på rom tre!

Bays forteller at han som nyutdannet 21-åring fikk en Interrail-billett i gave av sin far og at planen egentlig var å reise rundt Europa sammen med kjæresten den sommeren.

Men da det ble slutt kort tid før avreise bestemte Bays seg for å reise alene, og for å unngå å treffe på eks-kjæresten gikk turen først til Marokko.

Vel fremme i Tangier sjekket Bays inn på Hotel El Muniria og ble plassert i rom nummer 3, hvor han knapt fikk dumpet ryggsekken og funnet seg til rette før det banket på.

«Hei, jeg er Ari! Jeg bor på rom fire like over gangen», sa den kjekke, smilende mannen utenfor døren.

Bays sier han knapt kunne tro at en fremmed plutselig hadde banket på hotellrommet hans bare for å være vennlig, uten å ville rane ham eller konvertere ham til en religion, bare for å finne venner.

Ari fortalte at han var forfatter og Bays svarte at det var en utrolig tilfeldighet, for det forsøkte han å være også. Da lyste Aris ansikt opp.

«Aha, det er derfor du har kommet til dette hotellet», utbrøt han, uten at Bays helt skjønte hva han forsøkte å si.

«Mener du at du ikke vet det? Du bor på rom tre! William Burroughs skrev 'Naked Lunch' på dette rommet! Og jeg bor på rom fire! Det er der Kerouac skrev Burroughs manuskript», fortsatte Ari med stor begeistring.

Ari hadde kommet for å oppleve stedene idolene hans hadde latt seg inspirere av.

Den amerikanske stjerneprodusenten Carter Bays forteller om sin tid med Ari Behn. Foto: (Wikimedia)

Det er skjebnen at vi begge kom hit

Kort tid etterpå skal Bays og Behn begge ha befunnet seg med hver sin gin og tonic i baren, hvor Ari virkelig kom i siget.

«Det er skjebnen at vi begge kom hit til dette hotellet! Dette er et øyeblikk som vil forandre litteraturhistorien», sprudlet den norske forfatterspiren ubeskjedent.

«Burroughs and Kerouac var sin generasjons største stemmer, og du og jeg vil bli det samme for vår generasjon. Du kommer til å skrive den store amerikanske romanen og jeg kommer til å skrive den store norske romanen! De kommer til å kalle oss den 'Røde Generasjonen'.»

Bays sier han vet det er «corny», men at det var berusende i øyeblikket. Ari gav navn til deres generasjon og la dem begge inn i litteraturkanonen der og da. Uten at Bays kan forklare hvorfor Ari valgte akkurat det navnet.

«Kanskje det var en rød gardin eller lampe i baren? Røde puter? Det er mye rødt i marokkansk dekor», skriver Bays.

Etter dette skal de to ha delt en fantastisk uke sammen i Tangier, som Bays beskriver som et raskt og feberfullt vennskap, en av de mest romantiske ukene i hans liv.

Så dro Ari sørover til Marrakesh, mens Bays dro nordover til Spania.

Selvsagt giftet han seg med prinsessen

De to møttes bare en gang til, et par dager i New York samme høst, før de mistet kontakten fullstendig. Årene gikk og Bays begynte å lure på hva det hadde blitt av den unge drømmeren fra Norge.

Så han fant fram det nye søkeverktøyet Google og tastet inn navnet «Ari Behn».

«Jeg var fullstendig forberedt på å bli målbundet av det jeg ville finne. Fullstendig forberedt. Og ganske sikkert... han hadde giftet seg med prinsessen av Norge!»

«For selvsagt hadde han gjort det. Det var bare logisk. Han var bare positivitet og lys og verden var hans å erobre», skriver Bays.

De to utvekslet en epost for omtrent femten år siden, men det var det. Siden da har både geografi og familie kommet i veien for å ta opp kontakten igjen.

«Dessverre vet du kanskje allerede hvordan historien slutter.»

Håper barna vet hvor kul faren deres var

Etter å ha lagt barna på julaften sjekket Bays nyhetene, hvor han fikk lese at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv i en alder av 47 år. Han innrømmer at han ikke fikk kjenne Ari så dypt, men sier at uken deres sammen betydde mye for ham.

«Det knuser hjertet mitt at vi mistet kontakten og at vi aldri kommet til være i kontakt igjen», skriver Bays sorgtungt.

Han oppfordrer alle som sliter til å snakke med noen om smerten de føler.

«Hvis du tror din smerte er åpenbar for alle, la meg presentere Ari Behn, den tilsynelatende lykkeligste fyren jeg noensinne har møtt.»

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent i jula og kan nås hele døgnet på telefon: 116123.

«Han var fyren som banket på døren fordi han var en venn du ikke hadde møtt enda, og han visste det.»

Til slutt kommet Bays med en melding til Aris barn.

«Mitt hjerte går ut til barna. Jeg håper de vet hvor kul faren deres var. Det vedder jeg på at de gjør.»

«RIP Ari Behn. Den Røde Generasjonen husker.»