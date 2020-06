Amerikanske helsemyndigheter kommer med nye, bisarre sex-råd under korona-tiden

Nå er det en helt ny type beskyttelse som gjelder.

«Alle newyorkere burde holde seg hjemme og minimere kontakten med andre for å redusere spredningen av covid-19.»

Slik lyder den relativt kjedelige starten på de oppdaterte retningslinjene, kalt «Tryggere sex og covid-19», som helsemyndighetene i storbyen nylig offentliggjorde. Tro oss, det tar seg opp.

For helsemyndighetene forstår at selv om koronaviruset fremdeles herjer i byen, så har folk fremdeles sex. Som de skriver: «Sex er en normal del av livet».

Derfor går de i detalj gjennom hvordan man tryggest mulig utfører seksuell aktivitet, samtidig som man minimerer risikoen for smittespredning. Her er de viktigste punktene, som også du, til tross for lave smittetall her til lands, kan ta med deg, for å redusere koronarisikoen:

Bare ha sex med personene som er nærmest deg

«Masturbering sprer ikke covid-19» står det i retningslinjene, «… spesielt ikke hvis du vasker hendene (og eventuelle sexleketøy) med såpe og vann i minst 20 sekunder etter sex.»

Skulle du likevel trenge å involvere noen andre er det best å ha sex med dem du bor med, står det i dokumentet. Når det gjelder folk utenfor husholdningen bør du «redusere kontakt - inkludert sex - med disse», men helsemyndighetene legger til at «hvis du har sex med folk utenfor husholdningen, ha så få partnere som mulig og velg partnere du stoler på». Du bør også spørre dem som du skal ha sex med, om de har covid-19, før dere ligger sammen, står det i retningslinjene.

Gruppesex frarådes

«Store samlinger av personer er ikke trygt mens covid-19 pågår.» Men, hvis du likevel skulle velge å «finne en folkeansamling», som det står, er dette de viktigste tingene å huske på:

Begrens størrelsen på gjestelisten din. Hold det intimt.

Gå med en fast sexpartner.

Velg større, mer åpne og godt ventilerte rom.

Bruk maske, unngå å kysse, og ikke rør øyne, nese eller munn med uvaskede hender.

Ta med en alkoholbasert håndrenser.

Cybersex

Hvis du vanligvis møter sexpartnerne dine på nettet eller tjener penger på å ha sex, kan du vurdere å ta en pause fra å møte personer ansikt-til-ansikt, mener helsemyndighetene: «Videodater, sexting, abonnementsbaserte fan-plattformer, sexy «Zoomfester» eller chatterom kan være alternativer for deg» er tipset newyorkere får servert.

Les også: Sverige med nye koronaråd om sex: - Vi var utydelige

Generelle tips

Mot slutten av det tre sider lange dokumentet kommer helsemyndighetene med noen enkle tips til hvordan du kan redusere smittespredning:

Unngå kyssing, siden dette enkelt kan spre viruset.

Rimming (munn mot anus) kan spre viruset.

Ha på maske eller noe som dekker ansiktet (som det står: «kanskje det er din greie, kanskje ikke»).

Tung pusting kan spre viruset.

Vær kreativ med fysiske skiller, som vegger, som kan unngå ansikt-til-ansikt-kontakt.

Masturber sammen.

Kondomer kan redusere kontakt med spytt, sæd og avføring.

Vask deg etter sex, i minst 20 sekunder.

Sex i Norge under koronakrisen

Når det gjelder råd her til lands har blant annet Oslo universitetssykehus svar på en rekke spørsmål her, sist oppdatert 12. mai.

De ligner en del på de amerikanske rådene, og sykehuset anbefaler for eksempel ikke å møte fremmede gjennom apper som Tinder eller Grindr. Det er ingenting som tyder på at viruset smitter seksuelt, men sykehuset legger til at sex med andre innebærer nærkontakt, som altså øker risikoen for smitte.

I slutten av april gikk helse- og omsorgsminister Bent Høie også ut og uttalte at det «ikke er lurt med mange nye seksualpartnere under koronatiden».