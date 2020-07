Amerikanske medier: Justin Timberlake og Jessica Biel ble foreldre igjen etter «hemmelig» graviditet

Babynyheten kommer et drøyt halvår etter at Timberlake ble beskyldt for å være utro mot kona.

Stjerneparet Justin Timberlake (39) og Jessica Biel (38) ønsket sitt andre barn velkommen til verden tidligere denne måneden, skriver Daily Mail. Fra før av har de sønnen Silas.

Verken Timberlake eller Biel har foreløpig bekreftet babynyheten selv, men kilder forteller overfor den britiske avisen at ekteparets nye familiemedlem er en liten gutt.

Heller ikke svangerskapet har vært offentlig kjent, og Biel har ikke blitt avbildet fra midjen og opp siden bursdagen sin i mars. Den gang skal 38-åringen ha vært om lag fire måneder på vei, og feiret dagen i en luftig, løstsittende kjole.

Beklaget etter utroskapsrykter

Babynyheten kommer et drøyt halvår etter at Timberlake ble beskyldt for å ha et sidesprang med skuespiller-kollega Alisha Wainwright (31). Duoen spilte inn filmen «Palmer» på daværende tidspunkt, og ble avbildet tett i tett på et utested.

Vitner fortalte til blant andre E! News at Timberlake ikke hadde på seg gifteringen sin, og at han hadde drukket for mye og ble «revet med». Timberlake selv forholdt seg lenge helt taus, før han to uker senere beklaget overfor familien.

I et innlegg på Instagram skrev han blant annet at han holder seg unna rykter så langt det lar seg gjøre, men at han følte det var viktig å ta tak i akkurat denne hendelsen.

«For et par uker siden utviste jeg dårlig dømmekraft, men la meg være helt tydelig: Ingenting skjedde mellom meg og min skuespillerkollega. Jeg drakk altfor mye den kvelden og jeg angrer på oppførselen min. Jeg burde visst bedre», skrev 37-åringen i et åpenhjertig innlegg på Instagram, og fortsatte:

«Jeg beklager til min fantastiske kone og familien min for å sette dem i en pinlig situasjon, og jeg fokuserer på å være den beste ektemannen og faren jeg kan være. Dette var ikke det».

– Jeg står frem med sannheten

Skuespiller Hayden Panettiere (30) skriver i et innlegg på Twitter at hun endelig er klar for å fortelle sannheten om det turbulente forholdet til ekskjæresten Brian Hickerson (31).

Hickerson ble forrige uke pågrepet av politiet, anklaget for å ha mishandlet skuespilleren ved flere anledninger. Han skal også ha truet henne til taushet, men hevder selv sin uskyld.

Hayden Panettiere velger nå å være åpen om ekskjærestens mishandling. Foto: NTB Scanpix

Hendelsene skal ha skjedd mellom mai 2019 og januar 2020, og saken skal ifølge Aftonbladet opp i retten i slutten av juli. Forrige uke fikk Panettiere innvilget besøksforbud mot eksen, og nå skal hun altså fortelle sin side av saken.

«Jeg står frem med sannheten om hva som skjedde med meg, i håp om at min historie vil styrke andre i voldelige forhold til å få hjelpen de trenger og fortjener», skriver hun på Twitter.

«Jeg er forberedt på å gjøre min del for at denne mannen aldri skader noen igjen. Jeg er takknemlig for støtteapparatet mitt, som hjalp meg finne motet til å ta tilbake stemmen og livet mitt», avslutter hun, og legger ved informasjon om hvem man kan kontakte dersom man opplever det samme.

Skuespilleren har tidligere nektet for at noe har skjedd, trolig fordi ekskjæresten har truet henne til stillhet. I høst fortalte hun blant annet til TMZ at alt sto bra til med dem.