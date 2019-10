Analytiker hevder Apple skal lansere iPhone til «halv pris»

Apple vil lansere en ny iPhone i 2020, iPhone SE2 - til 399 dollar, som vil bli en «vekstdriver» for selskapet.

NEW YORK (Nettavisen): Denne spådommen kommer fra den anerkjente TF Securities-analytikeren Ming-Chi Kuo, som sier at den nye budsjett-iPhonen vil bli lansert i første kvartal av 2020.

Kuo hevder at prisen på den nye telefonen, iPhone SE2, vil ligge på 399 dollar, i overkant av 3600 norsk kroner.

I dag ligger prisen for den billigste iPhone 11-modellen på om lag 8500 kroner i Apples norske nettbutikk, og om lag 700 dollar i den amerikanske.

Om dette forholdet holder seg til den nye modellen, kan billigmobilen havne på rundt 4800-4900 kroner i Norge.

Analytikeren hevder også at den nye telefonen vil ligne iPhone 8, men at den vil ha den samme prosessoren til iPhone 11, melder CNBC.

- Skal bli en «vekstdriver» for Apple

Målet er at den nye telefonen skal bli en vekstdriver for Apple og den skal tiltrekke seg kunder som fortsatt bruker iPhone 6 eller iPhone 6S.



Spådommen er at den nye telefonen, som Kuo har gitt navnet iPhone SE2, vil bli etterfølgeren til SE som kom i 2016, og at den vil få tilnærmet likt design som iPhone 8.

Dette betyr at Apple kan gjenbruke deler fra iPhone8, mens de oppgraderer den med komponenter som prosessor og kamera. Den nye iPhone SE2 vil komme i fargene sølv, grå og rødt, ifølge Kuo.

- Har mer hastverk

Hele 200 millioner mennesker rundt om i verden bruker i dag iPhone 6 eller iPhone 6s, til tross for at den ble lansert for over fem år siden. Kuo spår at den nye iPhone SE2 laseres for å treffe nettopp disse brukerne.

- iPhone 6 og iPhone 6s serien er den bestselgende iPhone-serien, og vi tror at rundt 170 til 200 millioner personer fortsatt bruker iPhone 6 og 6s nå, sier Kuo.

- Brukerne av iPhone 6-serien har trolig mer hastverk med å bytte ut telefonen til et oppdatert modell, fordi iOS 13 ikke støtter iPhone 6-serien, sier analytikeren.

Ifølge Forbes ser man for seg en lasering av den nye telefonen er gang midten av mars 2020.