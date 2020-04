Anda som venter på nytt vann

Det er harde tider. Akkurat da det var tid for en svømmetur i fontenen så tappet de ut vannet.

Vi skal til hovedstaden. Bak Nasjonalteateret er det en fontene som er noe for seg selv. Det er et sentrum for glede og livslyst. Få steder i Norge har opplevd flere gledesscener, flere kyss, flere klemmer.

Folk strømmer ut av T-banen eller går av bussen. Noen av dem møter kanskje kjæresten eller en kompis foran fontenen. Dette er en av de mest brukte møteplassene i Oslo. For meg er fontenen et symbol på de gode ting i livet. Vi som skal møtes. Vi om skal ut og oppleve noe bra. Vi som skal ta en tur på byen. Sammen.

Men akkurat nå må vi vente. Tiden faller lang for de fleste. Koronakrisen krever uendelig med tålmodighet. Den krever oss alle. Også anda som oppdaget at kommunen nå har tappet ut vannet i fontenen. Men det kommer bedre tider. Det gjelder bare å vente. Hold ut.

Bilder tatt av min venn Olav Njaastad.