Andre Lindal lærte mye av å lage en av Justin Biebers største hits. Nå har han eget produksjonsselskap i Los Angeles: - Hvert år har vært bedre og bedre

Den norske musikkskaperen var ikke langt unna å flytte hjem til Norge. Det førte til at han tok valg som ble livsendrende. Det første møtet med Justin Bieber ble spesielt.

LOS ANGELES (Nettavisen): - Det var ganske heftig.

Andre Lindal (42) sitter ved miksebordet i huset sitt i Beverly Hills og forteller Nettavisen om hva som skjedde første gang han skulle hilse på Justin Bieber.

Selv om den norske produsenten ikke kommer til å glemme den noe spesielle hendelsen, er det ikke det som er høydepunktet fra februardagene i studioet i 2012.

De resulterte nemlig i at superstjernen spilte inn «As Long You Love Me». Andre Lindal var arkitekten bak sangen, som skulle vise seg å bli blant Justin Biebers største hits. Det ble også det definitive vendepunktet for den norske produsenten.

Fakta Nordmenn i Los Angeles ↓ En rekke norske bor og jobber i Los Angeles. I denne artikkelserien vil Nettavisen med forholdsvis jevne mellomrom sette fokus på nordmenn i storbyen med spennende historie å fortelle.

Jobbet med store stjerner

Da Andre Lindal skulle lese bøker da han var yngre, gjorde han noe spesielt. Han leste slutten først.

- Hvis jeg likte den, kunne jeg gå gjennom boka. Kjempesnodig, sier Lindal med et smil.

PÅ PLASS: Andre Lindal bak spakene i der han lager musikk i huset i Beverly Hills. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Den noe uvanlige framgangsmåten er et godt bilde på hvordan mange unge, håpefulle tenker. Man ser for seg der man har lyst til å ende opp.

Man drømmer om suksess, premierefester, konserter, kjendisstatus og luksusliv, men tenker kanskje ikke over alt slit og hardt arbeid som skal til for å komme seg dit.

Hvis boka om Andre Lindal sluttet der han er nå, noe 42-åringen understreker at den ikke gjør, ville unge Lindal lest om et eget produksjonsselskap med flere artister i stallen, og et hus i Beverly Hills der han bor med blant annet kjæresten.

Han ville imidlertid hoppet over kapitlene om hvordan han kom dit. Om de tøffe årene før gjennombruddet kom. Om to Grammy-nominasjoner, én seier. Om en sang som skulle tapetsere norske hitlister i månedsvis. Og om supersuksessen med Justin Bieber-låten, og samarbeid med stjerner som Britney Spears, Maroon 5, Sia og Kelly Clarkson.

Kassett startet drømmen

For Andre Lindal begynte drømmen om Los Angeles å gro tidlig. En dag så han et merke på baksiden av kassetten han på den tiden spilte så mye at den ble slitt: «Recorded in Los Angeles, California».

- Det husker jeg sveiset seg inn i hodet mitt. Jeg må ha vært mellom 9 og 12, jeg husker ikke helt. Jeg husker bare akkurat hvor jeg var og hva jeg tenkte, forteller Lindal.

Han spurte moren sin hva det betydde, og fikk til svar at Los Angeles var et sted. Det gjorde inntrykk på den begeistrede gutten fra Hauketo i Oslo.

LANG VEI: Andre Lindal har opplevd mye i løpet av sitt 42 år lange liv. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Lindals musikalske reise begynte med den velkjente blokkfløyten. Det ledet videre til korps, der han endte opp med å spille trompet. Lindal fikk sansen for instrumentet og spilte så mye at han fikk tilsnakk av foreldrene.

- Jeg øvde hele tiden, så jeg skjønner at det kan ha vært ganske mye til tider. Men jeg elsket det, musikk var kjempedigg, sier Lindal med et smil.

Oslo-gutten var innom mange aktiviteter i løpet av oppveksten, som blant annet tennis, men han vendte alltid tilbake til musikken.

Da Lindal var 16 år, møtte han Jens Petter Antonsen, trompetist og bror til Ole Edvard. Antonsen tok Lindal under vingene, noe som på mange måter forandret sistnevntes liv.

- Han var den første personen som egentlig satte meg ordentlig på plass. Han gjorde de tingene som skulle til for at jeg skulle bli suksessfull på det området, ikke bare ha det gøy. Han var veldig viktig for meg, forklarer Lindal.

Etter noen utviklende år med Antonsen-brødrene, gikk turen til USA og Berklee College of Music i Boston. Det var der Andre Lindal virkelig ble bitt når det gjelder å produsere musikk. Han hadde kjøpt et lite keyboard, og begynte å eksperimentere sammen med en studiekompis.

- Jeg synes det var så gøy. Det var mye lettere enn å spille trompet. Jeg kunne bare trykke play på keyboardet, så ble det likt som det jeg hadde spilt det inn hver gang, forteller Lindal.

- Veldig naivt trodde jeg og kompisen min at våre drømmer om Destiny’s Child og sånn, ikke skulle være noe problem. Det skulle vi få til før jul, ler 42-åringen.

- Men jeg kan egentlig her bare spole fram til jeg møter Rodney Jerkins tolv år senere. Tolv år senere, altså. Da tar det virkelig tak.

Dro nesten hjem

Rodney «Darkchild» Jerkins er en institusjon i amerikansk musikkindustri. Produsenten har produsert og skrevet sanger for en rekke stjerner som blant andre Beyoncé, Lady Gaga, Spice Girls og Jennifer Lopez.

Han står bak globale hit-sanger som «You Rock My World» med Michael Jackson, «It's Not Right but It's Okay» med Whitney Houston og «Say My Name» med Destiny’s Child.

STJERNEPRODUSENT: Rodney «Darkchild» Jerkins har arbeidet med en lang rekke stjerner. Her er Jerkins avbildet i 2013. Foto: Wikimedia Commons

I 2010 ble Andre Lindal introdusert til Rodney Jerkins. For Lindal kom det i grevens tid. Den norske produsenten var nemlig ikke langt unna å pakke sammen og dra tilbake til Norge.

- Jeg hadde jeg lovet pappa, og ikke minst meg selv, at så lenge det er fremgang, så gjør jeg det. Men det hadde det ikke vært, syntes jeg, forteller Lindal.

- Og den fremgangen som hadde vært, den begynte også å bli på rotasjon. Hvor mange ganger kan du gå på et møte, spille musikk, det er bra stemning, men så skjer det ingenting?

Lindal hadde i mange år jobbet mye med å få ting til å skje i Los Angeles. Det ble mye arbeid, men ikke de største resultatene. En sang som endte på et Grammy-nominert album til tross, Lindal var ikke fornøyd med utviklingen og valgte derfor å gjøre noe.

- Jeg bestemte meg for å gi det seks måneder til, og det er vel kanskje det beste jeg har gjort. Alle spurte om jeg var sikker, og jeg sa: «Ja, det må jeg si at jeg er». Da var musikk vondt.

MYE ARBEID: Andre Lindal har brukt utallige timer på å lage musikk. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Lindal forteller at det å sette en frist for seg selv, gjorde at han tok valg han ellers ikke ville gjort. Han oppsøkte en gammel venn, som så at noe hadde endret seg hos Lindal. Kompisen sendte nordmannen til Rodney Jerkins, og møtet med stjerneprodusenten var vellykket.

- Da var det som at du plutselig skrudde på tredemøllen. Du fikk oppmerksomhet og sjanser. Så var det opp til en selv hvor mye man benyttet seg av de sjansene, forteller Lindal.

Stor hit i Norge

Den norske produsenten merket raskt at han ville lære mye av den erfarne Rodney Jerkins.

- Han var en kaptein som visste hvor man skulle gå. Han visste hva folk trengte, så han kunne gi et hint nedover, så kunne du frese på i den retningen. Og hvis det ble bra nok, så hadde han noe å presentere som kunne bli stort, forteller Lindal.

Samarbeidet skulle resultere i noe virkelig stort, men først skulle Jerkins peke Lindal i en retning som endte med en sang som ble en kjempesuksess i Norge.

Andre Lindal hadde sett Chris Medinas følelsesladde audition på «American Idol» og like etter tikket det inn en melding fra Rodney Jerkins. Han ba Lindal ta med et pianotema som nordmannen hadde laget noen dager før, til studioet dagen etter.

Der fikk Lindal og låtskriver Lauren Christy i oppgave å lage sangen basert på Medinas audition. «What Are Words» ble ferdig på noen timer, og ble så presentert til Ryan Seacrest, Jennifer Lopez og resten av «American Idol»-teamet. De ga tommel opp.

Dermed kom Chris Medina til studioet og spilte inn sangen som skulle bli en landeplage i Norge. Hele 24 uker lå «What Are Words» på VG-lista, 11 av dem på førsteplass. Sangen solgte til fire ganger platina i Norge.

- Den sangen stikker seg ut som veldig viktig for meg, for den kom på seksmåneders-fristen. Det var da Medina var i studio og spilte den inn. Jeg hadde sagt til de i livet mitt at musikk må gi meg en stor ting, noe som gjør at det ikke kan diskuteres om man fortjener å fortsette med det, sier Lindal og fortsetter:

- Og plutselig kom den, og det førte egentlig til nok energi til å fortsette til «As Long as You Love Me» ble laget. For jeg vet ikke om jeg hadde overlevd om det ikke hadde begynt å bli litt lys i tunnelen.

Lydsnutt ble til superhit

Lyset i tunnelen ble enda klarere like etter Chris Medina var i studio. Da jobbet Andre Lindal med artisten Kelly Clarkson og det resulterte blant annet i sangen «I Forgive You» som endte opp på albumet «Stronger».

Det førte etter hvert til en Grammy-seier for Lindal da Clarksons album vant i kategorien «Best Pop Vocal Album».

GRAMMY-SEIER: Albumet «Stronger», med bidrag fra Andre Lindal, tok hjem en Grammy-pris. Beviset henger på veggen i stua til Lindal i Beverly Hills. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Det er likevel Justin Biebers superhit som er Andre Lindals mest kjente verk. En dag fikk den norske produsenten i oppdrag av Rodney Jerkins å lage noe som kunne fungere for den da 17 år gamle popartisten.

- Så sitter jeg alene i studioet i halvannen time, tror jeg. Jeg går gjennom lyder og bare sitter der. Altså, jeg hadde ingenting, sier Lindal med et smil.

Plutselig kom han på en lydsnutt han hadde liggende i en idé-mappe, og Lindal spilte av den i studioet. Akkurat da kom Rodney Jerkins inn og lurte på hva Lindal hadde kommet opp med.

- Da spilte jeg av den, så tenkte han i to sekunder, før han sa: «I like that. Work on that».

Den korte lydsnutten ble grunnlaget for demoen til «As Long as You Love Me». Justin Bieber og støtteapparatet likte det Lindal og Jerkins presenterte, og det ble en av sangene superstjernen spilte inn da han kom til studioet noen måneder senere.

Spesielt første møte med Bieber

Det første møtet mellom Lindal og Bieber ble noe spesielt og også litt dramatisk. Andre Lindal var bestemt på å suge til seg kunnskap og erfaring, og ville holde seg mest mulig i bakgrunnen. Det gikk ikke helt etter planen.

- Det var ganske heftig. Jeg skulle hilse på Bieber, så jeg reiste meg fra bak pulten min. Så skulle vi slå hendene sammen, og da slo han underarmen inn i pulten, forteller Lindal.

Justin Bieber fikk et kutt i armen og begynte å blø av sammenstøtet med pulten, som Lindal forteller fikk en overhaling med teip i etterkant av hendelsen. Etter hvert kom det medisinsk personell til studioet for å håndtere kuttet.

- Det ble ganske seriøst. Så det kan hende Bieber har et arr på armen ennå etter at han skulle hilse på han fyren som skulle være så anonym som mulig, sier Lindal etterfulgt av liten latter.

Bieber overrasket

Heldigvis resulterte besøket i studio noe annet enn et kutt på armen for Justin Bieber. Det ble spilt inn en rekke sanger, og det var ikke gitt at «As Long As You Love Me» fikk plass på albumet. Den beskjeden kom først noen måneder senere.

Andre Lindal forteller at han knapt fikk gjort noe i den perioden. Lettelsen var stor da det ble bekreftet at sangen ble en del av Biebers album «Believe».

- Det var stort. Det var helt vilt. Det var så spesielt at jeg ikke fikk med meg at jeg hadde to sanger. Det fant vi ut mange timer senere, smiler Lindal.

Den norske produsenten stod nemlig også bak sangen «She Don't Like the Lights» som kom med på deluxe-versjonen av Biebers album.

Det var imidlertid «As Long As You Love Me» som ble den store suksessen. Sangen ble valgt ut til å være singel og nådde 6. plass på Billboards topp 100-liste. I tillegg solgte sangen til fire ganger platina i USA og musikkvideoen har mer enn 435 millioner avspillinger på YouTube.

«As Long As You Love Me» ble det definitive gjennombruddet for Andre Lindal, som forteller at han har «alt» å takke sangen for.

Senere har Lindal jobbet med stjerner som Britney Spears, Nelly Furtado og Maroon 5. Han var nærmere på noen enn andre, men forteller at alle var morsomme og unike opplevelser.

Det er imidlertid Justin Bieber som har gjort sterkest inntrykk på Lindal. Nordmannen ble nemlig overrasket over den 17 år gamle artisten, som fram til da mest hadde laget musikk rettet mot tenåringer.

- Han var dritflink. Jeg hadde en plastikkfølelse om han før, men den dagen jeg var i studio med han selv, så ble jeg en «belieber». Musikalsk ble jeg dritimponert. Han er helt rå, smiler Lindal.

- Og det er jo faktisk hyggelig å ha vært med på å gi han hår på brystet med en sang, sier Lindal om Bieber, som med albumet «Believe» tok et stort steg mot å bli den superstjernen han nå er.

VOKST OPP: Justin Bieber har blitt 25 år. Her avbildet i Los Angeles i sommer. Foto: Gotpap/starmaxinc.com (Pa Photos/NTB Scanpix)

Viktig lærdom

I prosessen med Bieber-sangen fikk den norske produsenten også en viktig lærdom. Lindal forteller at selv om det var stort å se hvordan ting utviklet seg, var det også en stressende tid.

- Jeg trengte at sangen skulle komme på plata. Så gjorde den det, men da kom neste bekymring. Blir det en singel? Også ble det jo en singel, og da ble jeg bekymret for om den kom til å gjøre det bra.

- Du husker det jeg sa om at jeg tidligere ønsket slutten først? Det å være glad akkurat nå, det lærte jeg av den prosessen. Det er ikke så veldig farlig, alt det der. En av de største tingene jeg tok med meg, er å slappe av mer og ta det litt med ro. Man må egentlig bare glede seg over det som skjer, og være lykkelig over det som er og hvor man er på vei, sier Lindal.

I tillegg lærte Lindal at man ikke nødvendigvis blir rik av å stå bak en suksesslåt. Under en paneldebatt i 2017 trakk Rodney Jerkins fram Lindal som et eksempel på en som satt igjen med for lite etter å ha produsert en så stor hit.

Det var spesielt inntjening fra streaming det ble reagert på. Da videoen til Bieber-sangen hadde 34 millioner avspillinger på Youtube, hadde Lindal kun tjent 218 dollar, drøyt 1850 kroner med dagens valutakurs.

BEVISET: «As Long As You Love Me» ble en enorm hit. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Andre Lindal legger ikke skjul på at det bidro til at han i 2013 begynte å arbeide mot et eget produksjonsselskap sammen med Anthony Preston, en produsent og låtskriver som tidligere har jobbet med blant andre David Guetta, Will.i.am og Britney Spears.

- Vi lærte at det ikke er så verdifullt å være låtskriver. Vi var heldig som fikk se det i 2012. Da hadde han «Work Bitch» med Britney, så vi fikk begge sett tallene på ordentlig. Da kunne vi ta en langsiktig avgjørelse ved å investere tid i oss selv, bli dritdyktige i det vi gjør og ikke minst stå for ting, forteller Lindal.

SUKSESS: Andre Lindals Justin Bieber-låt gikk verden rundt. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Etter å ha blitt oppfordret av både Rodney Jerkins og Will.i.am ble A2 Productions et faktum. Nå jobber Lindal og Preston med å utvikle artister og lage nye sanger som forhåpentligvis kan prege hitlistene. De første årene hadde duoen mye å lære, men Lindal er veldig fornøyd med utviklingen.

- Det var til tider vanskelig, men jeg har alltid hatt troen på arbeidet vi gjør. Hvert år har vært bedre og bedre, mer og mer, og mer gøy. Vi har blitt flinkere og flinkere, og vår interne familiestruktur er sinnssyk sterk. Det siste året har vært kjempemorsomt, smiler Lindal.

Andre Lindals historie er ikke ferdig. Produsenten er klar på at han ikke lenger ser for seg slutten, men heller nyter at livet er en historie som slipper seg løs over tid. Men hvis dette hadde vært slutten på boka om livet hans, ville Lindal gjort det samme om igjen?

- Ja, det vil jeg si. Og grunnen til det er at jeg føler at valgene som har blitt tatt, ble tatt på musikkens vegne. De har blitt tatt ut i fra hva som er riktig, og ikke minst hva som er bra for andre. Jeg har alltid prøvd å være et menneske som har lyst til å gjøre bra ting, og bli en av de beste musikerne som er der ute.

- Og jeg har også lært å sette virkelig pris på det man lærer gjennom å perfeksjonere seg for noe, stå for noe og ønske noe for seg selv, som man da igjen kan gi andre.