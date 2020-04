Andrea har vaginisme og vestibulitt: - Da jeg prøvde å ha sex, sa det stopp. Det var helt stengt

Kvinner med smertelidelser i underlivet presser seg ofte til sex fordi de ikke tør å være åpne med partneren sin. Det de egentlig bør gjøre er å søke profesjonell hjelp raskt – før det rekker å bli kronisk.

Hvis Andrea Sveinsdottir (24) tenker tilbake på ungdomstiden sin, ser hun egentlig flere tegn til at noe var galt.

Hvis hun skulle holde foredrag på videregående, kunne hun få vonde kramper nederst i magen. Men det kunne jo bare være nerver?

Hun stusset imidlertid over at krampene kom hyppigere i perioder, og tilsynelatende uten grunn. Av og til kjente hun på en sviende følelse i underlivet, også uten at hun kunne forklare hvorfor.

Det gikk som regel bra når hun skulle ha sex. Litt vondt kunne det være, men det tenkte hun kanskje var normalt. Det var jo mange andre jenter som kunne kjenne på litt smerter eller ubehag under samleie, uten at det betydde noe spesielt.

Men så sa det plutselig stopp.

Hun greide fysisk ikke å gjennomføre samleie. Penis kom ikke inn. Det var lukket og vondt, som om kroppen sa tydelig fra: Nå holder det. Nå må du slutte.

- Det var veldig rart og skremmende. Jeg forsto ikke hva som skjedde, men kjente liksom at det var helt stengt. Det sa helt stopp, underlivet kjentes som betong, forteller Sveinsdottir til Nettavisen.

SMERTER: Andrea Sveinsdottir hadde plager i mange år før det plutselig sa helt stopp. Foto: Privat

Stress som setter seg

Sveinsdottir skjønte heldigvis at noe var galt, og tok kontakt med fastlegen sin. Legen gjennomførte en vaginal undersøkelse som var så smertefull at hun nesten ikke kom seg gjennom den.

Da forsto legen hva problemet var, og henviste videre til fysioterapeut for behandling av vaginisme og vestibulitt - to diganoser Sveinsdottir knapt hadde hørt om.

Til tross for at så mange som åtte til tyve prosent, altså én av fem, har hatt en av disse lidelsene, er det lite snakket om.

Kort oppsummert er vaginisme en lidelse som gjør penetrasjon svært smertefull, om ikke umulig. En stram og øm bekkenmuskulatur fører til ufrivillige sammentrekninger ved samleie eller innsetting av tampong.

Vestibulitt, også kjent som vulvodyni, er en tilstand hvor området rundt skjedeåpningen er svært smertefullt. Ved berøring opplever mange en brennende og sviende følelse.

Noen kvinner har begge lidelsene samtidig, slik som Sveinsdottir.

Hun kom etter hvert i kontakt med en osteopat som hadde jobbet med dette før. Der fikk hun behandling én gang i uka i noen måneder, og ble sakte men sikkert bedre.

– Det var en voldsom lettelse å kjenne at det ble bedre. Det var så deilig å vite at jeg faktisk kan ha sex uten at det låser seg eller at jeg får krampe.

For hennes del, kom underlivssmertene som følge av stress.

– Jeg er en veldig stressa person, og jeg spenner meg veldig lett under stress. For noen setter det seg i nakken, men hos meg setter det seg altså i underlivet.

Hos osteopaten lærte hun avspennings- og uttøyningsøvelser for bekkenet, samt at hun fikk snakket ut om alt det psykiske tilknyttet en slik lidelse.

– Det aller viktigste er å ikke presse seg til sex når man har store smerter, men søke hjelp i stedet for. Jeg fikk meg kjæreste etter hvert, og vi har snakket mye sammen om dette. Det er jo selvsagt kjipt for meg også, for jeg kan kjenne at jeg har lyst på sex, men så låser det seg og jeg får det ikke til.

Nå er Sveinsdottir i stor grad symptomfri, og har et smertefritt sexliv. Men hvis hun kommer inn i en veldig stressende periode i livet, faller hun fort tilbake. Da oppsøker hun osteopaten for behandling, og tar tak før det setter seg.

– I disse periodene hvor jeg har vondt, forteller jeg det til kjæresten min. Man trenger ikke alltid ha vanlig samleie, men kan gjøre mye annet sammen også. Jeg må avstå fra sex i perioder hvor jeg har veldig vondt, men hvis jeg faktisk avstår, kan jeg kanskje ha sex uten smerter igjen om en uke eller to.

- Redde for å miste partneren sin

Gro Killi Haugstad, førsteamanuensis og fysioterapeut ved OsloMet- storbyuniversitetet, har møtt mange kvinner som Andrea Sveinsdottir.

I over 20 år har hun forsket på langvarige underlivssmerter, og forteller at mørketallene mest sannsynlig er store.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som sliter med vaginisme og vestibulitt, men man opererer med tall på mellom åtte og tyve prosent. Men mange oppsøker aldri hjelp, så vi vet ikke sikkert, sier Haugstad til Nettavisen.

Gro Killi Haugstad, førsteamanuensis og fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus, oppfordrer kvinner med underlivssmerter om å søke hjelp raskt. Foto: Privat

Mens de fleste av oss snakker åpent om smerter i rygg og nakke, er det langt mer tabubelagt å være åpne om at vi har vondt når vi har sex.

– Noen av kvinnene jeg snakker med, er redde for å miste partneren sin hvis de sier at de ikke greier å ha sex. Det er ikke vanskelig å forstå, mener Haugstad.

Når disse damene presser seg til å gjennomføre samleie fordi de ikke tør å si fra, kan problemet forverres. Går det langt nok, kan noen oppleve at kroppen går i spenn bare kjæresten tar eller stryker på dem, fordi de frykter at alt er et initiativ til sex.

– Til slutt blir alle opplevelser du har tilknyttet sex, noe negativt og vondt. Da låser det seg veldig fort. Smertene setter seg i kroppen, men også i hjernen, som er raskt ute med å sende ut signaler om at dette ikke er godt hvis man forsøker å ha sex igjen.

Dette resulterer i en ond sirkel, som helst bør brytes ved at man åpner seg opp og forteller om smertene.

Deretter er det for mange naturlig å ta en pause fra vanlig samleie. Da er det viktig å få noen å gå snakke med, få gode kroppserfaringer, bli kjent med spenningsmønsteret sitt og de kvernende tankene, og at sex igjen kan bli en arena for nytelse- ikke bare smerte.

Haugstad har en klar oppfordring til kvinner som sliter med slike smerter:

– Søk hjelp fort! Det beste er om vi får startet behandling før det det blir verre og kronisk.

- For enkelt å si at «det sitter i hodet»

Årsakene bak seksuelle smertetilstander som vaginisme og vestibulitt, er sammensatte.

Noen opplever det samme som Sveinsdottir, at underlivet rett og slett spenner seg som følge av stress. Andre har opplevd seksuelle traumer, overgrep eller misbruk, som har satt alvorlige spor.

I tillegg er det mange som forteller at smertene begynte etter en betennelse eller infeksjon, for eksempel en urinveisinfeksjon eller nyrebekkenbetennelse.

Men selv om de bakenforliggende årsakene kan være sammensatte, er smerten like reel, påpeker Haugstad.

– Vi hører ofte folk si at «det sitter i hodet». Det blir for enkelt. Ja, hjernen er et styrende organ for alle sider av livet, men smertene sitter faktisk i kroppen. Kroppen er ikke adskilt fra hjernen.

Har man vestibulitt, for eksempel, kan huden ved skjedeåpningen være så sår at lette berøring blir uutholdelig smertefulle.

– Flere sier at det kjennes ut som om noen skjærer i deg med kniv. Så smerten er reell. Man må jobbe med helheten, både kropp og sjel, for å bli bedre, sier Haugstad.

Ved Institutt for Fysioterapi, hvor Haugstad jobber, har de utviklet såkalt somatokognitiv fysioterapi som behandlingsmetode for seksuelle smertelidelser.

– Vi lærer bort kognitive strategier som skal hjelpe kvinnene med å snu tankegangen. I stedet for å la de negative tankene få ødeleggende mye rom, så øver man på å få nye, positive tanker om fremtiden.

– I tillegg lærer man gode avspenningsmetoder, og jobber med å få et annet, og bedre, forhold til sitt eget underliv, eksempelvis ved å berøre seg selv for å bli bedre kjent med dette området, sier Haugstad.

– Hvis man søker hjelp, er det mange som blir helt friske da?

– Vi hører jo solskinnshistorier om kvinner som har blitt helt friske og aldri hatt smerter igjen etter endt behandling, men det er ikke så mange som kommer helt dit. Men svært mange blir mye bedre, og er i lange perioder helt symptomfrie, sier Haugstad, og avslutter:

– Mange sier også at det hjalp å få snakket om det. Å få vite at de ikke er alene, men at det faktisk er mange som sliter med det samme og at man kan bli bedre.