Andy Cohen angrer på å ha gitt «Vanderpump Rules»-stjernene Stassi Schroeder og Kristen Doute sparken

Andy Cohen hinter om anger etter den brå avskjedigelsen av flere realitystjerner.

I fjor fikk flere kjente fjes fra tv-serien «Vanderpump Rules», inkludert stjernene Stassi Schroeder (32) og Kristen Doute (37), sparken etter tidligere rasistiske ytringer.

Gjennom åtte sesonger, siden 2013, har tv-seere fått følge Lisa Vanderpump (60) og flere av hennes ansatte ved restauranten Sur i West Hollywood i serien «Vanderpump Rules». Realityserien har sørget for at flere av de ansatte er blitt store navn i seg selv, og flere av dem har med årene også gjort suksess på andre områder.

Les også: Erklærte Bond-pikens død. Ikke død likevel

Den tidligere produsenten av showet, og programleder under gjenforeningene i slutten av hver sesong, Andy Cohen (52), uttalte seg nylig i et intervju med The New York Times, at han følte noe anger over avskjedene og sier de ble «utført i kampens hete».

Han mener at det ville vært mer interessant for seerne om de hadde fått innblikk i hvordan de involverte håndterte situasjonen, på tv.

– Det er mer interessant å skulle sitte og følge med på mennesker du har høy interesse for, og hvordan de håndterer livet, enn å skulle slukke lyset og glemme at det eksisterte, sier Cohen.

Les også: Kronprinsesse Mette-Marit skadet seg i skibakken før jul

Meldte inn kollega til politiet

I juni i fjor, annonserte Bravo at profilene Stassi Schroeder, Kristen Doute, Max Boyens og Brett Caprioni ikke ville returnere til sesong ni av showet. De to førstnevnte har vært med i showet siden starten.

Mens Boyens og Caprioni ifølge People har mistet jobben i «Vanderpump Rules» som følge av rasistiske Twitter-meldinger fra noen år tilbake, fikk Schroder og Doute ikke returnere på bakgrunn av rasistisk behandling av en kollega, Faith Stowers (31), som var med i sesong fire og seks av serien.

Under en livesending på Instagram i juni, fortalte Stowers at hennes tidligere kolleger ringte politiet og ga dem navnet hennes etter at de hadde sett en avisartikkel om en farget kvinne som var etterlyst for tyveri. Både Schroeder og Doute har siden gått ut og beklaget for denne hendelsen.

Les også: Hilaria Baldwin «løy» om spansk opprinnelse: Faren røpet sannheten allerede i 2015

Sjefen tok avstand

Lisa Vanderpump tok avstand fra alle former av diskriminering, skrev hun på i et innlegg på Instagram i juni.

«Familien min, bedriftene mine og jeg fordømmer alle former av mishandling, rasisme, homofobi, fordommer og forskjellsbehandling», er blant det hun skriver i en tekst om situasjonen - der det kommer frem at hun først for et par uker siden fikk vite hva hennes ansatte har gjort eller uttalt.

Reklame Slik får du de beste TV-pakkene billigst