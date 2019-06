Angelina Jolie har fått ny jobb

Blir skribent i et av verdens største magasiner.

Helt siden sin aller første hovedrolle i filmen «Hackers» i 1995 har skuespillerstjernen Angelina Jolie (44) blitt en av verdens største skuespillere med roller i filmer som «Mr. & Mrs. Smith», «The Tourist» og «Maleficent».

I løpet av sin skuespillerkarriere er hun blitt nominert til hele 111 priser, der hun har stukket av med hele 55 priser. Blant dem en Oscar og tre Golden Globes.

Nå ser det imidlertid ut til at Jolie ønsker å utvide karrierehorisonten. Onsdag kunne det internasjonale magasinet TIME meddele at Jolie er blitt en fast bidragsyter og skribent for magasinet.

- Jolie skal levere månedlige innlegg som handler om ulike tema, men hovedsakelig skal skuespilleren skrive om konflikt, menneskerettigheter og mennesker som har blitt fordrevet. Artiklene vil bli publisert månedelig på TIMEs globale plattformer, skriver magasinet i en pressemelding.

Allerede startet

Jolie har allerede startet i den nye jobben som skribent for TIME, og hennes første artikkel kommer ut sammen med det neste nummeret av magasinet, 1. juli.

Ifølge TIME handler den første artikkelen om flyktninger og kvinners rolle i fredsforhandlingene i Afghanistan, i forbindelse med verdensdagen for flyktninger.

Angelina Jolie har selv ikke kommentert nyheten om sin nye jobb, men det kommer neppe som et sjokk på mange at det er nettopp disse temaene Jolie skal skrive om fremover.

ENGASJERT: Angelina Jolie er kjent for sitt hummanitære arbeid. Her under et møte med flere flykninger i Colombia tidligere denne måneden. Foto: NTB Scanpix

Stort engasjement

I en årrekke har skuespillerstjernen engasjert seg i menneskerettigheter og er kjent for sitt humanitære arbeid for FNs høykommissær for flyktninger. I 2014 ble hun blant annet utnevnt til kommandørdame (DCMG) av den britiske Sankt Mikaels og Sakt Georgs orden.

I 2013 ble Jolie den yngste noensinne til å motta en Oscar-ærespris for sitt humanitære arbeid.

Prisen, som blir kalt Hersholt-prisen, ble tildelt Jolie for sitt engasjement med flyktninger og arbeid mot seksualisert vold. Ifølge NRK ble det også satt fokus på hennes regidebut fra 2011, «In the Land og Blood og Honey», som handlet om folkemordet i Bosnia på 90-tallet.

I 2016 ble det kjent at Angelina Jolie og ektemannen Brad Pitt skulle skille seg. Sammen har de seks barn, der tre av dem er adopterte.