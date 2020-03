Anita Hegerland måtte bryte på grunn av smerter. Ble snytt for semifinale

Disse er med videre i semifinalen i «Farmen kjendis».

Det ble en mildt sagt nervepirrende episode av «Farmen kjendis» onsdag kveld da Anita Hegerland (59), Mia Gundersen (58), Hanna-Martine Slåttland Baller (20), Per Sandberg (60) og Mímir Kristjánsson (33) skulle kjempe om de to siste semifinaleplassene.

Erik Alfred Tesaker (40) sikret seg en av de totalt tre plassene tidligere denne uken.

Gjennom ulike konkurranser kjempet deltakerne om å hanke inn flest mulig poeng. For Anita Hegerland ble det en tung start tidligere denne uken da hun kuttet seg på en kniv og pådro seg en stygg kuttskade.

Måtte bryte

Da Hegerland skulle begi seg utpå kveldens utfordringer, som blant annet innebar en rokonkurranse og hinderløype, ble det rett og slett for mye. I den siste, avgjørende konkurransen måtte hun rett og slett bryte.

- Ja, jeg trakk meg rett og slett, forteller Hegerland til Nettavisen.

- Fingeren min var veldig vond fra dagen før. Den dunket og verket, og da vi skulle gå i denne hinderløypen slår jeg fingeren igjen da jeg faller ut i vannet. Det gjorde veldig vondt og jeg var redd for å faktisk miste tuppen av fingeren, forklarer hun videre.

FALT: Det var da Anita Hegerland falt i vannet at hun slo fingeren sin for endte gang. Foto: TV 2

- Ergelig

At det var en finger som skulle gjøre at Hegerland ble snytt for en semifinaleplass, synes den ellers så blide 59-åringen var kjipt.

- Det var forbaska ergelig for jeg tror jeg kunne hatt en sjanse. Jeg synes det var kjedelig at det var det som skulle ødelegge for meg, sier Hegerland til Nettavisen.

For det var ikke bare en kuttet finger Hegerland slet med under oppholdet. 59-åringen ble nemlig utsatt for flere skader under sitt Farmen-opphold, men som aldri ble vist på TV.

Skadet seg opptil flere ganger

Til Dagbladet tidligere denne måneden avslørte Hegerland at hun fikk et ublidt møte med en av kyrne på gården, som endte i en hjernerystelse.

- Den var ikke ute etter meg. Det var hunden den var gæren på, og så kom jeg imellom. Kua traff meg rett på haka, og det endte med hjernerystelse. Det kunne faktisk gått mye verre. I et par dager var jeg helt slått ut, fortalte hun avisen.

Til Nettavisen i dag forteller hun at hun også falt ned fra en gardintrapp og skadet skulderen sin. Smerter hun også slet med inn i finaleuken.

- Det er veldig merkelig, for jeg er vanligvis ikke så uheldig. Jeg aner ikke hva det kom av, ler hun og legger til at hun uansett er fornøyd med å ha kommet seg helt til finaleuken.

Semifinalistene klare

Det var imidlertid ikke bare Anita Hegerland som måtte forlate konkurransen før semifinalen.

Etter å ha telt opp poengene var det til slutt Mia Gundersen og Mímir Kristjánsson som karret til seg de to siste seminfaleplassene.

Dermed står det mellom Erik Alfred Tesaker, Mia Gundersen og Mímir Kristjánsson i den siste og avgjørende Farmen-runden som vises på TV 2 søndag.

