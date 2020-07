Anita Skorgan åpner opp om hvordan det var å dele sorgen med en hel nasjon

– Hvordan ville Jahn gjort dette? spurte Skorgan seg selv.

Da Anita Skorgan og datteren Sara Skorgan Teigen skulle planlegge begravelsen til den folkekjære artisten Jahn Teigen var de først innstilt på å holde en lukket, privat begravelse. Det forteller Anita Skorgan i torsdagens episode av programmet «To i Campingstol» på NRK P2, der hun åpner opp om hvordan det er å være en offentlig person og dele sorg med en hel nasjon:

– Jeg er vel det man kanskje vil kalle introvert, på vei til å bli ekstrovert. For meg blir sorg en veldig privat ting, noe som jeg holder tett til brystet, og som jeg ikke kan dele sånn uten videre. [...] Vi hadde jo denne begravelsen, der vi bare bestemte oss. For Jahn var jo en veldig ekstrovert person. Først tenkte vi at vi måtte ha en lukket begravelse, så vi kunne sørge, men så sa jeg «Men herregud, vent nå litt. Hvordan ville Jahn ha gjort dette?» og da ble det jo domkirke, og full fart, og alle velkommen og TV-overføring, sier Skorgan mens hun ler.

Det hele endte opp med å bli en veldig positiv opplevelse for artisten:

– Da måtte vi ta oss sammen begge to (hun og datteren, journ.anm.). Da opplever vi at det ble en veldig fin ting, både for oss, og for det norske folket. Det var en veldig positiv og fin opplevelse, sier Skorgan til NRK.

Skorgan er for tiden tilbake på scenen etter eksmannens bortgang. I sommer har hun et show i Sandefjord sammen med Elisabeth Andreassen, som også er med i episoden av NRK-programmet.