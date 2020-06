Anita Skorgan tilbake på scenen etter eksmannens bortgang: - Det blir masse følelser

Kjendisvennene strømmer til Sandefjord for premieren på Anita Skorgan og Elisabeth Andreassens sommershow.

SANDEFJORD (Nettavisen): Det blir trolig en helt spesiell kveld for Anita Skorgan fredag kveld. Fire måneder etter at den folkekjære artisten og eksmannen Jahn Teigen døde, er Skorgan tilbake på scenen.

Sammen med artistkollega Elisabeth «Bettan» Andreassen setter hun opp sommershowet «Bettanita» på Scandic Park Hotell i Sandefjord. Til tross for at de begge er store navn i musikkbransjen, er dette faktisk første gang de deler scene.

KONSERT GJENNOM HELE SOMMEREN: For første gang sammen på scenen skal Anita Skorgan og Elisabeth Andreassen holde show i Sandefjord gjennom hele sommeren. Foto: Espen Solli

Verken Anita Skorgan eller Elisabeth Andreassen ønsket å snakke med pressen i forkant av premieren, men i beskrivelsen av showet lover de to damene en helt spesiell kveld.

«Vi kan love knallgode tolkninger av våre store slagere, det blir humor og glede, men også sanger til ettertanke. Og Anita og «Bettan» vil naturlig nok hedre vår alles Jahn Teigen», står det beskrevet.

- Mye sipping

Det er også flere av artistenes gode venner også overbevist om. Blant dem skuespiller Nils Vogt, stylist og TV-profil Jan Thomas, artist Guri Schanke og skuespiller Sven Nordin, som tok turen til Sandefjord for premieren fredag kveld.

I forkant av premieren kunne blant andre Nils Vogt fortelle at det kommer til å bli en tårevåt aften.

- For meg blir det sikkert litt tårer. Jeg er veldig lettrørt, så jeg kommer til å sitte og sippe litt, sier Nils Vogt til Nettavisen.

Det samme kunne skuespillerkollega Sven Nordin og kona Torhild Strand bekrefte.

KLAR FOR SHOW: Sven Nordin og kona Torhild Strand i forkant av premieren til Anita Skorgan og Elisabeth Andreassen. Foto: Vilde Holta Røssland (Nettavisen)

- Dette er to av de største veteranene blant kvinnelige artister, så dette blir bra, sier Nordin.

- Tårer blir det, men ikke på ham. Det blir nok på meg, skyter Strand inn.

- Tror Anita er nervøs

For stylist og TV-profil Jan Thomas, som for anledningen tok med seg kjæresten Harlem Alexander på den røde løperen for første gang, blir dette en helt spesiell kveld.

Som liten var han stor fan av Anita Skorgan og Jahn Teigen, og forteller at han som barn løp etter dem for å sikre seg en autograf. Dette blir imidlertid første gang han får sett sitt store barndomsidol på scenen.

- Jeg har jo sett Bettan på scenen veldig mange ganger. (...) Men jeg tror det blir første gang jeg ser Anita ordentlig på scenen i et show. Nå må hun snakke til publikum også, ikke bare synge, for Bettan liker jo å stå og snakke, sier Jan Thomas.

Jan Thomas er overbevist om dette blir et sterkt øyeblikk.

- Jeg tror nok det blir masse følelser. Jeg var og så på Bettan første gang hun var på scenen etter at Tore gikk bort, og nå er det litt av det samme i kveld. Det blir sterkt og det blir fint, med mange gode venner i salen, sier han.

Første arrangerte konsert på flere måneder

På grunn av koronasituasjonen og strenge smittevernstiltak var det ikke en selvfølge at sommerkonsertene kunne gå av stabelen.

Som en av de aller første arrangerte konsertene etter at korona-utbruddet fikk de kun lov til selge 200 billetter til hver forestilling. Til premieren ble alle billettene utsolgt.

Dette er tredje år på rad «Bettan» gjester Sandefjord med sommershow. I 2017 kom hun alene, i fjor opptrådte hun i tospann med Tom Mathiesen.