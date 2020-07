Anja Bjørshol forteller om Ari Behns store sorg: – Han tok all skyld selv

Ari Behns lillesøster forteller åpenhjertig om savnet.

Første juledag i fjor kom nyheten om at kunstner og forfatter Ari Behn hadde gått bort, 47 år gammel.

Behn tok sitt eget liv, noe familien valgte å være åpne om helt fra starten av. I et nytt intervju med KK forteller Ari Behns søster, Anja Bjørshol (45), om savnet etter broren og sorgen hele familien har gått gjennom de siste månedene.

– Det er bare 14 måneder mellom oss. Vi har delt hele livet. Det er et ekstremt savn. Jeg vet at det er en prosess som varer hele livet ut, forteller Anja Bjørshol åpenhjertig til KK.

GIKK BORT: Ari Behn tok sitt eget liv første juledag i fjor, 47 år gammel. Han ble bisatt fra Oslo Domkirke 3. januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

– Han tok alltid imot

Bjørshol beskriver Ari Behn som en storebror som alltid var der for å ta henne imot hvis hun falt.

Dette var også en gjenganger i minneordene til flere av Behns bekjente da nyheten om dødsfallet ble kjent – at han alltid var til stede og at han tok godt vare på alle rundt seg.

«Ari var den varmeste og vennligste, en som fikk enhver han møtte til å føle seg som den eneste», skrev blant andre programleder Fredrik Skavlan (53) om Ari Behn på Twitter.

Bjørshol var aldri i tvil om at broren elsket henne.

– Det var fantastisk å ha en i livet mitt som elsket meg så høyt. Jeg kunne la meg falle, han tok alltid imot, husker hun.

Tok skilsmissen tungt

Da Ari Behn ble bisatt fra Oslo Domkirke 3. januar, møtte mange opp for å ta et siste farvel med den fargerike kunstneren. Domkirken var fylt til randen med mennesker i sorg, og utenfor sto et folkehav og fulgte det hele på video.

Bjørshol var blant dem som holdt tale i bisettelsen.

ET SISTE FARVEL: Ari Behns søsken, Anja og Espen Bjørshol, holdt tale i bisettelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

– Det var ingen jeg kunne snakke med slik som med deg. Du forstår. Du lytter. Du ser. Du var nysgjerrig og til stede, sa Anja Bjørshol gråtkvalt til broren sin den gang, før hun la til:

– Jeg lover å ta vare på jentene dine.

Ari Behn etterlot seg døtrene Maud Angelica (17), Leah Isadora (15) og Emma Tallulah (11), som han fikk med prinsesse Märtha Louise (48) da de var gift. Eksparet skilte lag i 2016 etter 14 år sammen. Skilsmissen tok han tungt.

Bjørshol sier til KK at det var tøft for broren å se familien bli oppløst, og at han opplevde at han var mislykket.

– Det var sterkt å stå på sidelinjen og se hvordan han tok all skyld selv. Han var så fri for anklager. Han fantes ikke bitter.

Hyllet eksmannen

Ari Behn og Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen i 2002, og fikk altså tre barn sammen før de delte nyheten om at de skilte lag i 2016. Året etter var skilsmissen et faktum.

De beholdt likevel et godt vennskap i årene etter, og delte omsorgen for døtrene.

I innlegget prinsesse Märtha Louise delte på Instagram samme dag som bisettelsen, kom det tydelig frem hvor mye hun satte pris på eksmannen og hvem han var som person.

«Vi er så uendelig triste og lei oss for tapet av nettopp deg, for du var jentenes varme, morsomme, kloke og gode pappa som de savner så dypt.Vi savner de morsomme kommentarene, de fine synsvinklene dine, den poetiske tonen, de overstrømmende komplimentene, den store kjærligheten du hadde for dem. I dag hadde du vært så inderlig stolt av dem. Men nå er det et tomrom der du var, for ingen kan noen gang erstatte deg for de vakre jentene våre. Og det er så vondt å tenke på at du ville forlate jorden. Vi er i dyp sorg og smerte alle sammen», var blant det Märtha Louise skrev i innlegget.