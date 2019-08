Anker ikke dommen mot A$AP Rocky

Svensk påtalemyndighet anker ikke dommen mot rapperen A$AP Rocky, som ble dømt til betinget fengsel etter mishandling av en 19-åring i Stockholm 30. juni.

Den 30 år gamle rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, ble pågrepet og varetektsfengslet to dager etter mishandlingen. 2. august ble han løslatt og forlot Sverige.

14. august ble Mayers sammen med to andre amerikanere funnet skyldig i å ha slått og sparket en 19 år gammel afghaner på åpen gate i Stockholm sentrum.

Aktor Daniel Suneson hadde lagt ned påstand om seks måneders fengsel, men fikk ikke medhold. De tre ble dømt til betinget fengsel, samt pålagt å betale den fornærmede 12.500 svenske kroner i erstatning.

Svensk påtalemyndighet har nå besluttet at dommen ikke skal ankes, skriver Expressen.

– Jeg har akseptert tingrettens bevisvurdering, det vil si at det ikke er stryket at det ble benyttet hele eller knuste flasker ved mishandlingen, sier aktor Daniel Suneson.

Det vakte oppsikt da president Donald Trump ringte til statsminister Stefan Löfven for å få Mayers løslatt. Trump sendte også en ekspert på gisselsituasjoner til Sverige for å være til stede under rettssaken.

