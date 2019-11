Anmeldelse: 4 Wheel Drive - «Live» - e.s.t. - «Live in Gothenburg»

Superlaget med svenskene Lars Danielsson og Nils Landgren og tyskerne Wolfgang Haffner og Michael Wollny og ikke minst en legendarisk konsert med like legendariske e.s.t. gir oss et flott innsyn i det beste av «svensk» jazz.

Det er bare vel et halvt år siden debutskiva til 4 Wheel Drive, bestående av Lars Danielsson på bass og cello, Wolfgang Haffner på trommer, Nils Landgren på trombone og vokal og Michael Wollny på piano, så dagens lys. Det tok kun svært kort tid å skjønne tar her hadde vi med et lag i toppklasse å gjøre.

Siden innspillinga blei gjort har de turnert kraftig. Bandet har utvikla seg og på slutten av vårturneen ville de dokumentere hvor de hadde kommet. Det har ført til at vi får bli med på en konsert i Stuttgart den 19. april - den siste på vårturneen.

Nok en gang møter vi kvartetten der alle bidrar med egne låter. Samtidig får vi hippe tolkninger av kjente Genesis- og Sting-sanger. All fire er jo stjerner i seg sjøl, men her drar de lasset sammen - her er det ingen som har behov for å stjele rampelyset på bekostning av de tre andre. Alle vet de har noe å melde og de gjør det uten å virke brautende. 4 Wheel Drive har det enkelt og greit hyggelig med hverandre - og oss.

e.s.t. - Magnus Öström, Esbjörn Svensson og Dan Berglund - for et band!

Esbjörn Svensson Trio, eller bare e.s.t., eksisterte fra 1993 til Svensson gikk bort i en dykkeulykke i 2008. De hadde etablert seg som et av de mest innovative og spennende ensemblene på verdensbasis, i et grenseland de skapte sjøl.

Det musikalske og personlige vennskapet var av det unike slaget der alle tre spilte like viktige roller. Musikken har evighetens stempel på seg, og den lever sitt tidløse liv.

Nå har «noen» funnet frem en konsert som mange av de involverte mente var en av trioens aller beste - den 10. oktober 2001 i Göteborg Konserthus. Jeg har ingen som helst grunn til å protestere på det.

Jeg har sjølsagt ikke hørt mer enn en brøkdel av konsertene til denne legendariske trioen, men uansett er det greit å slå fast at denne Göteborg-kvelden så avgjort var av de store. Du verden for et band - du verden for en kveld.

Til sammen er dette en solid manifestasjon på hva kremen av moderne svensk jazz har vært og er. Heftig!

4 Wheel Drive Live ACT/Musikkoperatørene