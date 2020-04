Anmeldelse: A Northern Code - Boundaries - Marstrander Trio - Old Times, Beautiful Boy

Stadig nye stemmer melder seg på og viser hvilket skyhøyt nivå det er på den oppvoksende jazzslekt her til lands. I dag skal vi møte to flotte trioer med røtter i Bergen.

På spørsmål for noen år siden svarte Jan Garbarek at det nye bandet hans låt likt, men helt forskjellig fra det forrige. Det samme kunne nok gitaristen Mathias Marstrander (26) sagt om disse to bandene som han spiller viktige roller i: ganske likt, men helt forskjellig.

Begge bandene har sine røtter på Griegakademiet i Bergen, begge er trioer og trommeslageren Sigurd Steinkopf (22) er med i begge. Derfor låter det ikke ulikt av A Northern Code og Marstrander Trio, men det er også noe eget ved uttrykkene.

A Northern Code begynte opprinnelig som masteroppgava til den skotske bassisten Andrew Robb (30), men etterhvert har trioen blitt en kollektiv affære der grensa mellom det komponerte og det det løse, det frie er vanskelig å finne. Her er alle stemmene like viktige sjøl om Robb er hovedkomponist, men der ei standardlåt som «Someday My Prince Will Come» også passer nydelig inn i helheten.

A Northern Code er en trio som har henta inspirasjon fra en rekke kilder og satt det sammen til noe de er aleine om og som de kan bygge stadig nye hus på.

Arne Toivo Fjose Sandberg, Mathias Marstrander og og Sigurd Steinkopf - Marstrander Trio - på god vei.

Arne Toivo Fjose Sandberg (24) har «tatt over» bassplassen til Andrew Robb i Marstrander Trio. Ellers er idealene mange av de samme bortsett fra at her er Marstrander, opprinnelig fra Bærum, komponist av alt materialet.

Marstrander er en herlig melodiker med en varm, tøff og fin tone i gitaren. Jeg tror neppe han vil protestere kraftig hvis jeg hevder at han har lytta en hel del på en av sine lærere i Bergen, Thomas T. Dahl, og det er det i tilfelle ingen grunn til å skjemmes over.

Til tross for at det er tre unge herrer vi har med å gjøre, så har de allerede utvikla et stort modenhets- og lyttenivå. Inspirasjonen er henta fra «alt»: jazz, rock, samtidsmusikk, impro og filmmusikk og til sammen har det blitt, som med A Northern Code, noe som det skal bli svært spennende å følge i åra som kommer.

Mathias Marstrander hadde jeg såvidt hilst på før i bandet Molecules, men med disse to visittkortene tar han nye, schwære steg og bekrefter at med han har kongeriket fått en ny gitarist som allerede har etablert helt seg der oppe.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

A Northern Code Boundaries Øra Fonogram/Musikkoperatørene