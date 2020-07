Anmeldelse: Aadal - Silver

Kvartetten Aadal fra Sørlandet gir oss varm og god musikk et sted midt mellom jazz, americana og instrumental rock.

Gitarist og komponist, og åpenbart bandleder, Michael Aadal kjenner vi blant annet fra et par veldig bra utgivelser på Losen Records: «Abigail» og «Pomona». Her møter vi han i en noe annen setting sammen med André Kassen på saksofon, Audun Ramo på bass og Gunnar Sæter på trommer.

Aadal har fortalt oss klart og tydelig at han er en strålende melodiker ved tidligere møter og her kommer det nok en bekreftelse på det. Musikken egner seg faktisk både til ettertanke og avslapping og du skal ikke se bort fra at noe passer til siste dans også - for de med slike tilbøyeligheter.

Det hevdes at både Brian Blade, Terje Rypdal og Daniel Lanois er blant inspirasjonskildene og jeg ser absolutt ingen grunn til å protestere på det. Aadal er utstyrt med en varm og fin tone i gitaren sin og både han og resten av det særs empatiske bandet har og tar seg god tid uansett hva slags tempo musikken blir servert i.

«Silver» er jazz for rockere, med heftige og tøffe riff, og rock for jazzere. Musikkelskere fra andre dalstrøk vil også finne mye å glede seg over her.

