Anmeldelse: Aaltonen/Kullhammar/Heikinheimo/Meaas Svendsen - The Father, the Sons and the Junnu

Hørt om svensken, nordmannen og de to finnene? Ikke det? Da er det på høy tid å få opp ørene for denne hippe kvartetten.

Vi som er så utgamle og uhippe at vi husker Arild Andersens samarbeid med den finske mestersaksofonisten og fløytisten Juhani Aaltonen tilbake til 70-tallet, har støttt og stadig savna den helt spesielle stemma. For det store internasjonale publikummet har Aaltonen i mange tiår holdt en lav profil, men nå - i det han nærmer seg 85 (!!!!) - er han tilbake i godt, gammelt slag igjen.

Tidligere i år kunne Aaltonen oppleves sammen med Andersen igjen for første gang på 40 år. Da på trio sammen med den unge finske trommeslageren Ilmari Heikinheimo som har studert på jazzlinja i Trondheim.

Heikinheimo er tydeligvis en kar med mange ideer og ditto gjennomføringskraft. Det er også på hans initiativ at møtet mellom Aaltonen og den noe (!) yngre svenske stjernesaksofonisten - her både på tenor og baryton - Jonas Kullhammar har blitt en realitet.

For Kullhammar har Aaltonen vært et stort forbilde og inspirasjon gjennom mange, mange år og dette møtet mellom de to viser oss både den gjensidige respekten og inspirasjonen de har gitt hverandre.

Når så Harald og Sonja hare sendt den svært kreative og kompromissløse bassisten Christian Meaas Svendsen til dette mestermøtet, så har det endt opp som en kvartett på svært høyt nivå.

Vi får møte de fire i en studioinnspilling etter en turné i både Finland og Sverige i mai i fjor. Med basis i seks komposisjoner, der alle fire har bidratt på låtskriversida, blir vi tatt med på en melodisk, men også ofte fri ekskursjon som er ustanselig spennende og høyst original. Vi har med fire langt framskredne musikanter fra ganske så forskjellige generasjoner å gjøre som møter, inspirerer og utfordrer hverandre - og oss - på et herlig og inderlig vis.

Det skulle ta sin tid før anledninga dukka opp igjen til et nytt møte med Juhani «Junnu» Aaltonen. Ventetida er endelig over og er vi i nærheten av å være så kreativ og oppegående som 85-åring så er det bare å glede seg.

