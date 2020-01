Anmeldelse: Ada Morghe - «Pictures»

Tyske Ada Morghe er med debutalbumet «Pictures» i ferd med å etablere seg som jazzpop-artist. Enn så lenge så er det skuespiller hun har vært kjent som.

Under sitt fødenavn Alexandra Helmig (44) kjenner mange i Tyskland henne som skuespiller. Ikke nok med det; hun er også forfatter av barnebøker blant annet og har spilt i en rekke filmer. Siden 2013 har hun under kunstnernavnet Ada Morghe også jobba stadig mer med musikk og sikta seg inn mot debutalbumet.

Sammen med noen av Londons hippeste studiomusikanter inntok Ada Morghe Abbey Road-studioet.

Vi finner Morghe og hennes eget materiale i et singer/songwriter-univers der popimpulser er minst like viktige som jazzpåvirkninga. Både tekst og musikk står hun for sjøl og at hun har lytta til artister som Norah Jones og vår egen Rebekka Bakken, føler jeg meg ganske sikker på at hun ikke vil benekte.

Morghe har ei fin stemme - hun synger på engelsk, men den store personligheten i uttrykket mangler fortsatt. Låtene er heller ikke alt for minneverdige, men det engelske studiobandet leda av bassisten Livingstone Brown sørger for at det blir liv i melodiene uansett.

Det Ada Morghe forteller oss med «Pictures» er at det er et uforløst talent både som låtskriver og vokalist der inne. Med debuten unnagjort er det å håpe at hun får den assistansen og rettledninga som trengs for at potensialet slår ut i full blomst neste gang.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.