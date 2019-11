Anmeldelse: Adam Meckler Orchestra - «Magnificent Madness»

Noe forteller meg at jeg ikke er aleine om å være ganske så uvitende om trompeteren, komponisten, arrangøren og storbandlederen Adam Meckler her hjemme. Dette tøffe musikalske visittkortet bør få ørene opp på vidt gap hos mange.

Det er vel ingen stor overraskelse at det skjer masse rundt om på kloden, også når det gjelder jazz, som aldri når frem til våre strender. Sjøl om Minnesota er noe av det norskeste som finnes utenfor våre grenser - ofte mer norsk enn her på berget faktisk - så er det garantert bare en brøkdel av det som skjer der som når frem til oss.

Med assistanse av gode musikkpushere så har både Adam Meckler (35) og I alle fall hans musikk heldigvis tatt turen over dammen og han forteller oss umiddelbart at Minnesota har mer å slå i bordet med enn Maria Schneider også på storbandfronten.

Som komponist og arrangør henter Meckler fra hele paletten. Minneapolis og Minnesota er en smeltedigel som har fostra mange flere enn Prince og The Bad Plus. I musikken til Meckler finner vi tydelige spor av både klassisk r & b, neo-soul, hip-hop, referanser til både Schneider og John Hollenbeck, en liten dose Count Basie, litt fyrrig New Orleans-inspirasjon fra starten til dagens brass band, pop-funk a la Prince og litt Mingus-krydder. Dette blir det sjølsagt ei heftig musikalsk gryte av og man skal ikke se bort i fra at det finnes andre ingredienser i stuinga også.

Meckler har satt sammen et utmerka storband, som har eksistert i mange år allerede, med folk jeg i alle fall ikke har hørt om tidligere. Solistisk er det også meget bra nivå - Meckler er en framifrå trompeter i gata etter Dave Douglas og Roy Hargrove og den norskætta gitaristen Ethan Elseth har har også mye tøft på hjertet.

I tillegg er både rappere og vokalister med på noen av spora og sørger for at «Magnificent Madness» har blitt et storband-statement anno 2019 som hører hjemme helt der oppe. Tøft fra det norskeste som finnes over there.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.