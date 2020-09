Anmeldelse: Adam Simmons - «Zatoczka»

Blant de mange sakene jeg kan lite om er australsk jazz i fremste rekke. Heldigvis har noen der nede oppdaga bloggen min og ved hjelp av det australske og norske postverket har Adam Simmons gjort seg til kjenne. Det har vært utelukkende hyggelig.

Ved å lese meg litt opp i tillegg til å lytte til «Zatoczka», har jeg skjønt at saksofonisten, fløytisten, multikunstneren og orkesterlederen Andy Simmons hører hjemme på øverste hylle blant jazzmusikerne i verdensdelen lengst borte - for oss i alle fall.

Dette er mitt aller første møte med Simmons, men musikken kjenner jeg for så vidt til fra før. Det er nemlig musikk skrevet av det polske ikonet Krzysztof Komeda (1931-69). Bakgrunnen for konserten, som er ei liveinnspilling gjort i slutten av november i fjor, var ønsket om å hylle og minnes filmkomponisten Komeda 50 år etter at han gikk bort på tragisk vis.

I tillegg til å være utdanna lege og en utmerka jazzpianist, så skrev Komeda musikk til over 40 filmer. Blant de mest kjente er filmene til hans venn Roman Polanski, blant andre «Knife in the Water», «Cul-de-Sac» og ikke minst «Rosemary´s Baby».

Denne hyllesten både begynner og slutter med temaet fra den sistnevnte filmen. Mellom der finnes det musikk fra flere Komeda-filmer, blant annet «Ballad for Bernt» - tilegna svenskenes store saksofonist Bernt Rosengren - og «Litania» som Tomasz Stanko kalte sin Komeda-hyllest på ECM opp etter.

Med sitt Creative Music Ensemble bestående av fire blåsere, vibrafon, bass og trommer, samt gjestene Tony Gould på piano og Deborah Kayser på stemme, har Simmons skapt vakre og originale landskap av Komedas nydelige melodier. Det vi går glipp av med denne cd-innspillinga er Jean Pooles live videokunst som var med å prege konserten. Synd sjølsagt, men musikken står noe voldsomt på egne bein uansett. Flott, spennende og uventa - takk til postvesenet både i Australia og Norge og ikke minst takk til Adam Simmons.

