Anmeldelse: Aida Jabbari - «Röst är det som återstår»

Aldri hørt om den svenske vokalisten og låtskriveren Aida Jabbari før, sier du? Da er vi minst to, men her kommer en innstendig oppfordring: sjekk ut hennes debutalbum ved første og beste anledning.

Aida Jabbari (34) er født i Sverige av iranske foreldre. Det betyr at hun har minst to kulturer med seg i utgangspunktet og på «Röst är det som återstår» forteller hun oss raskt at hun har henta inspirasjon fra en rekke andre kilder også.

Jabbari har studert både i Sverige og i USA og med seg i låtene og uttrykket sitt har hun både soul-, jazz-, blues-, vise- og singer/songwriter ingredienser. Fransk chanson-kultur og både iransk og svensk tradisjon er også en viktig del av Jabbari. Til sammen blir det mye - det blir enkelt og greit Aida Jabbari.

Albumet både begynner og slutter med at Jabbari synger på sine foreldres morsmål, farsi eller persisk. Tekstene er skrevet av den iranske dikteren Forough Farrokhzad. Resten er på svensk av den gode grunn at det er ikoniske Karin Boye (1900-41) sine dikt som blir tolka av Jabbari.

Med sin flotte og sterke stemme gir Jabbari Boyes tidløse og evige lyrikk nytt liv og sørger for at nye generasjoner også får muligheten til å møte dette universet. Sammen med seg har hun pianisten Gustav Afsahi, bassisten Arvid Jullander og en strykekvartett - fint og empatisk på alle vis. Arrangementene står Elias Lousseief for og han har på alle vis skjønt hva og hvor Jabbari vil.

Sverige, og vi alle, har fått ei ny og viktig stemme i Aida Jabbari. Det skal bli veldig spennende å følge henne i åra som kommer.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.