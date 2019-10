Anmeldelse: Aila Trio - «Aila Trio»

Georgia Wartel Collins og Karl Hjalmar Nyberg er bare to av mange eksempler på unge svenske jazzmusikere som har kommet til Norge for å studere og som har blitt værende her hos Harald og Sonja. Det skal vi være glade for.

Georgia Wartel Collins omringa av Karl Hjalmar Nyberg og Andreas Winther. Det blir det Aila Trio av. I en årrekke nå har både jazzlinja i Trondheim og jazzutdanninga ved Norges Musikkhøgskole fungert nesten som fluepapir på håpefulle studenter fra en rekke utland - ikke minst Sverige. Veldig mange har også blitt bufaste her i kjempers fødeland og bidratt i stor grad når det gjelder moderne, nyskapende jazz. Det gjør også Aila Trio der bassist Georgia Wartel Collins, som har skrevet alt materialet, og tenorsaksofonist og klarinettist Karl Hjalmar Nyberg som har alliert seg med trommeslager og perkusjonist Andreas Winther fra Ålesund. Alle tre har enten gått eller går på den sagnomsuste jazzlinja i Trondheim og vi har støtt på alle tre i forskjellige spennende sammenhenger de seineste åra, blant annet Juno, Megalodon Collective og Kjetil Mulelid Trio. Her kommer altså trioen med sin debut og den føyer seg elegant inn i rekka der det komponerte møter det frie. I denne akkordløse og åpne trioen er Wartel Collins´ låter flotte utgangspunkt for tre svært lyttende og empatiske musikanter som kun har som ønske å gjøre hverandre og musikken vel. Musikken er ofte melodisk og søkende. Den har også et melankolsk drag over seg og de tre sterke stemmene gjør den vakker og spennende. Aila Trio har enkelt og greit noe helt eget på hjertet. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Aila Trio Aila Trio Hoo-Ha Recordings/info@hoo-ha.se