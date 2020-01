Anmeldelse: Aki Takase - «Hokusai Solo Piano»

Den japanske pianisten Aki Takase har overraska et norsk publikum allerede for mange år siden. Nå overrasker hun kanskje ikke så mye, men hun begeistrer like fullt.

"Ingen" visste hvem Aki Takase (71) var da hun inntok Molde Kino under festivalen i 1989 sammen med den portugisiske vokalisten Maria Joao og den danske basslegenden Niels-Henning Ørsted Pedersen. Ingen som var til stede under den konserten vil noensinne komme til å glemme den. Som Edvard Hoem måpende sa på vei ut fra kinoen: «Kva var det som skjedde her no?» Siden har vi hatt anledning til å møte ustanselig søkende og kreative Takase, som har bodd i Berlin med sin mann, pianolegenden Alexander von Schlippenbach, siden 1987, ved en rekke anledninger og det er alltid en opplevelse. Slik er det også denne gangen. I løpet av to konserter i Berlin sommeren 2018, ønska Takase å hylle den legendariske japanske maleren Katsushika Hokusai (1760-1849). Det gjør hun med egne komposisjoner og hun gjør det nesten helt aleine. Unntaka er en Bach-tolkning sammen med sin ektemann og så avsluttes festen sammen med den japanske dikteren Yoko Tawada som resiterer/rapper sammen med Takase. Med sitt mesterskap og sin Monk-fascinasjon som fundament, tar Takase oss med til steder som har røtter både i klassisk musikk, frijazz og sjølsagt Monk. Det er masse temperament i uttrykket til Takase og hun er en mester i å benytte seg av dynamiske virkemidler. Det er spennende og interessant å tilbringe tid sammen med Aki Takase og hennes musikk nok en gang. Det blir aldri kjedelig oig det er umulig å stille seg likegyldig til det Aki Takase har å melde. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Aki Takase Hokusai Piano Solo Intakt Records/intaktrec.ch

