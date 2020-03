Anmeldelse: Akiko - Hamilton - Dechter - Equal Time

Strømmen av kvinnelige japanske tangentister ser ikke ut til å ha noen ende - og bra er det. Her får vi møte organisten Akiko Tsuruga sammen med gitaristen Graham Dechter og trommeslageren Jeff Hamilton.

Akiko Tsuruga, fra Osaka i Japan, har bodd i New York siden begynnelsen av 2000-tallet etter at trommelegenden Grady Tate «insisterte» på at hun hadde noe der å gjøre. Til tross for at hun har gjort mye med mange, blant andre sammen med Lou Donaldson, så er dette mitt første møte med henne. Det var på høy tid.

Akiko, hun bruker kun fornavn i artistsammenheng, stammer fra tradisjonen Jimmy Smith mer eller mindre egenhendig etablerte på midten av 50-tallet. Det er likevel en annen Smith, Dr. Lonnie Smith, som er hennes ledestjerne og han har uttalt at Akikos spill er som å se en blomst i blomstring.

Med et repertoar bestående flere originallåter av Akiko, Hank Mobleys «A Baptist Beat», John Coltranes «Moment´s Notice» og standardlåtene «I Remember You» og «This Could Be the Start of Something Big», sørger trioen med det unge stjerneskuddet Graham Dechter på gitar - han har vært en del av Clayton-Hamilton Jazz Orchestra siden han var 19 - og den strålende veteranen Jeff Hamilton på trommer, for at det swinger noe vederstyggelig hele veien både i ballader og i heftige tempi.

Akiko er en organist av meget solid klasse og trioen hun er sjef for ligger på verdensklassenivå når det gjelder orgeltrioer. Så bra er det.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.