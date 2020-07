Anmeldelse: Alister Spence - Whirlpool

Jeg bryter sammen, om ikke i krampegråt, og tilstår at at dette er mitt første møte den australske pianisten Alister Spence. Det burde ha skjedd for lenge siden.

Alister Spence (64) har spilt i viktig rolle i moderne australsk jazz i flere tiår. Det betyr dessverre ikke at vi her på den andre sida av Tellus automatisk har fått innsikt i hva han han drevet på med. Nå er jeg så heldig og privilegert at jeg blir fora med musikk fra de fleste verdenshjørner - postmannen leverer jevnt og trutt sjøl om det ikke er fullt så ofte han dukker opp nå lenger. Det betyr blant annet at jeg får tilgang på musikk og artister som jeg aldri har stifta bekjentskap med tidligere og Spence hører hjemme i den kategorien. I mer enn 25 år har han vist seg fram både som pianist, improvisator og komponist i diverse skjæringspunkt - han er også en mye benytta filmkomponist. Han har jobba mye med japanske musikanter som Satoko Fujii og Michiyo Yagi - som vår egen Paal Nilssen-Love også har skapt musikk sammen med. Når det kan nevnes at viktige stemmer som Barre Phillips, Jim O´Rourke og Mark Helias også har delt scene med Spence, så er det lett å legge sammen at det er en herre med standing vi har med å gjøre. Her møter vi han mutters aleine i et totalt fritt improvisert landskap. I løpet av rundt 100 minutter på en dobbelt-cd tar han oss med til 23 stasjoner som varer i alt fra vel to til åtte minutter. I løpet av den tida viser han oss hvilken eminent tekniker han er, men aller viktigst at han er en allsidig og ustoppelig kreativ musikant. Alt er spilt inn i løpet av én dag og ingen av «låtene» likner på hverandre. Spence benytter både tangentene og innsida og utsida av flygelet. Noe av musikken er rytmisk og melodisk spennende. Noe er lyrisk og noe er totalt fritt - i en type Cecil Taylor-univers. Låtene er akkurat lange nok til at Spence får spilt ideene sine tomme - han vet hele tida når nok er nok. Møtet med Alister Spence har enkelt og greit vært både av det overraskende og spennende slaget. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Alister Spence Whirlpool Alister Spence Music/alisterspence.com