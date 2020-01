Anmeldelse: Almeida Duynhoven Klein - «Live at Bimhuis»

Amsterdam er jo kjent for mye - også sitt usedvanlig kreative jazzmiljø. Her får vi møte tre av de ledende herrene fra dette miljøet i et livemøte fra den kjente klubben Bimhuis.

Den portugisiske bassisten Gonçalo Almeida har vært bosatt i Nederland i åresvis. Der har han vært med å prege en rekke band og uttrykk. Sammen med trommeslageren Martin van Duynhoven og altsaksofonisten, bass- og kontrabassklarinettisten Tobias Klein hilser han her på med en trio som både starter og slutter konserten med en Ornette Coleman-låt. Da skjønner man lett hvor toget er på vei.

Opptakene er henta fra to dager på en av Europas mest berømte jazzklubber i september 2017. I tillegg til Coleman-låtene så har alle tre skrevet musikk samt at den portugisiske gitarmesteren Carlos Paredes er representert med «Verdes Anos» - med spor av «Summertime» i seg.

Jovisst er det fritt, løst og åpent det de tre serverer oss, men det er likevel et godt stykke unna den europeiske frijazzen vi forbinder med 60- og 70-tallet. Dette er i stor grad mye mer melodibasert og nyansene kommer mye klarere frem enn i fullt-øs sammenhengene som absolutt har sin sjarm og misjon også. Alt til sin tid.

Denne trioen har et fint kammerpreg over uttrykket sitt. Det er tre usedvanlig lyttende og uttrykksfulle musikanter som møtes her og innrammingen med Ornettes «Sleep Talk» og «Mob Job» forteller mye om hvor de kommer fra og hvor de vil med musikken sin.

Ekstra morsomt for meg er det å høre igjen den flotte trommeslageren Martin van Duynhoven. Han var nemlig med i det første bandet jeg fikk ansvaret for under Moldejazz helt tilbake i 1974. Som purung tenåring var det en stor opplevelse som har vært med å prege mitt liv siden. van Duynhoven & Co spilte trippelkonsert sammen med Gary Burton Quintet, også med en annen tenåring involvert - Pat Metheny. Det går linjer gjennom livet kan man trygt si.

Det har vært intet mindre enn veldig hyggelig og spennende å bli invitert med på Bimhuis med den utmerkede trioen Almeida Duynhoven Klein.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.