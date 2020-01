Anmeldelse: Alpaca Ensemble & Unni Løvlid - «Synden & gleden»

Alpaca Ensemble er et svært spennende og allsidig kollektiv som gjøre seg utmerket i bortimot alle slags settinger. Her dreier det seg både om alvor og humor - mest humor!

Jeg har hatt gleden av å høre flere av Alpaca Ensembles produksjoner det siste tiåret og vel så det. Ofte har det vært i samarbeid med Eirik Hegdal og bedre kvalitetsstempel enn det er det vanskelig å finne.

Kammertrioen Alpaca Ensemble, det vil si Else Bø på piano, Marianne Baudouin Lie på cello og Sigrid Elisabeth Stang på fiolin, stortrives åpenbart med å utfordre både seg sjøl og oss og bryr seg ikke nevneverdig om sjangergrenser. Det betyr at nye møter oppstår og at nye dører åpnes. Ingenting er bedre enn det og det skjer så avgjort denne gangen også.

Denne gangen har komponisten og arrangøren Trygve Brøske tatt for seg en rekke religiøse folkesanger og skrevet ny musikk til dem, men med stor respekt for hvor de kom fra. Det stopper ikke der heller: her får vi tekster av Jakob Sande, Magnus Grønneberg (!!!!) og «Det er no´ som river» som Finn Bø og Marianne Meløy skrev for sjølvaste Lalla Carlsen. De som aner en viss bredde i tilfanget her har en riktig fornemmelse for å si det forsiktig.

Når så den allsidige og framifrå folkemusikktolkeren Unni Løvlid tar seg av tekstene som er alt fra historiske, naive, morsomme og heftige, ikke minst Sandes «O akk du vemodige jomfru», på et særs utadvendt og inderlig vis, samtidig som trioen er forsterka med Per-Arne Glorvigen på bandoneon og Helge Andreas Norbakken på perkusjon, så har «Synden & gleden» i Brøskes flotte arrangement blitt noe spenstig og helt for seg sjøl.

Alpaca Ensemble forteller oss nok en gang at de er en sjangersprengende trio som overrasker hver gang vi møtes. Herlig!

