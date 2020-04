Anmeldelse: Andreas Røysum Ensemble - Andreas Røysum Ensemble

Det ser ikke ut som etterveksten i norsk jazz har noen ende og ingenting er hyggeligere enn det. Spesielt når kvaliteten og originaliteten er slik Andreas Røysum Ensemble viser fram.

Klarinettist, komponist og bandleder Andreas Røysum (28) fra Oppegård like utenfor Oslo har vist seg fram i en rekke sammenhenger allerede og mer enn antyda at her finnes det et helt spesielt talent.

Når han først tar steget og debuterer under eget navn så bekrefter han alle antagelser og vel så det. Røysum er åpenbart en reflektert og unik - det er vel de aller fleste for så vidt - kar som med sitt helt spesielle ensemble tar oss med til nye og svært spennende steder.

Som komponist har Røysum laga ei stuing eller gumbo som de kaller det i New Orleans som består av ingredienser fra afrikansk og asiatisk folkemusikk, moderne klassisk musikk med røtter i Messiaen, impro og garantert en hel del andre krydder også.

Sammen med et kremlag av samtidige bestående av Ivar Myrset Asheim på trommer, Henriette Eilertsen på fløyte, Signe Emmeluth på altsaksofon, Hans P. Kjorstad på fele, Marthe Lea på tenorsaksofon, Joel Ring på cello, Sanskriti Shrestha på tablas, Christian Meaas Svendsen og John Andrew Wilhite-Hannisdal på bass, har Røysum skapt et eget lite, ganske stort faktisk, univers som sprudler, fascinerer, engasjerer og generelt sprer gode vibber.

Her er det mye humor, vilje og evne til å utfordre både hverandre og oss på den andre sida, samt en kompromissløshet som borger for at her er det veldig mye å glede seg til i åra som kommer. Debuten er lovende og vel så det.

