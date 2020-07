Anmeldelse: Arild Andersen Group med Karin Krog, Moldejazz

Bedre måte å innlede denne helt spesielle jubileumsfestivalen på enn å invitere professor Arild Andersen og dronning Karin Krog til gards, er faktisk ikke mulig. Begge innfridde og vel så det og det gjorde så menn reisefølget også.

Arild Andersen Group - for et band! Foto: Line Rakvåg Malones

Store deler av festivalprogrammet måtte legges om da kongeriket våkna til en ny virkelighet den 12. mars. Åpningskonserten derimot, som var planlagt gjennom store deler av høsten og vinteren, var det absolutt ingen grunn til å forandre på. Arild Andersen, som høyst sannsynlig spilte sin konsert nummer 50 under Moldejazz i kveld, var på papiret den perfekte vert. Og det skulle ikke overraskende vise seg å være akkurat slik i levende live også.

Rundtur i historia

Andersen, som har tatt over etter Smiling Billy Higgins som cirka den blideste jazzmusikeren på Tellus, tok oss både musikalsk og verbalt gjennom store deler av sin Moldejazz-historie. Den starta da han som 19-åring i Molde kino fikk et positivt sjokk av musikken til den amerikanske komponisten, pianisten, arrangøren og visjonæren George Russell - en musiker han skulle få gleden av å spille med fire år seinere.

Arild Andersen - den perfekte vert. Foto: Line Rakvåg Malones

Historiene trilla ut av Andersen og det er bare hyggelig når han både er så morsom og så informativ som han er. Nærkontakt - cirka en meter unna - med Miles Davis på Vigra flyplass etter den legendariske midnattskonserten i 1984 og hans store «flause» da han spurte Keith Jarrett om å få tape solokonserten hans i 1973 - Chick can I tape the concert? - endte likevel med ja fra den største pianisten på kloden nå og hjemme hos Andersen finnes det altså Jarrett-gull i kjelleren.

Musikalsk reise

Andersen, med den største, feiteste og varmeste tonen i bassen, har vært en mester til å finne unge, spennende musikere å jobbe med og bli utfordra av. Slik er det også i dette bandet, men vulkanen Håkon Mjåset Johansen på trommer, lyrikeren i superklasse Helge Lien på piano og en av verdens beste og mest uttrykksfulle saksofonister anno 2020, Marius Neset, er jo både relativt unge, men alle godt etablerte også langt utenfor Harald og Sonjas grenser.

Håkon Mjåset Johansen - en musikalsk vulkan. Foto: Line Rakvåg Malones

Helge Lien er en eksplosiv lyriker. Foto: Line Rakvåg Malones

Marius Neset er en av verdens beste saksofonister per i dag. Foto: Line Rakvåg Malones

Kommunikasjonen og respekten mellom de fire var av slaget svært langt framskreden i et repertoar som blei henta fra store deler av Andersens Molde-karriere. Nydelige ballader, heftige tempolåter og løsere og åpnere låter - denne kvartetten hadde alt på plass og med lydguru David Solheim ved spakene låt det også som en million.

Dronning Karin 1. av jazz-Norge. Foto: Line Rakvåg Malones

Karin 1.

Dronning Karin 1. av jazz-Norge inntok scena som - akkurat - ei dronning. Iført en nydelig lang rød kjole med hedersbevisningene Molderosen og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden godt synlige, sang hun Moldes nasjonalsang «Break of Day in Molde», komplett med intro på Jo Vogts keramikk-leirgjøk slik det blei gjort på plateinnspillinga i 1969, «Shiny Stockings» og «Don´t Get Scared» som hun også sang på den aller første festivalen i 1961. Snakk om å trekke linjer og snakk om å være historia i egen høye person!

Endelig

Etter mye fram og tilbake etter den 12. mars - skulle det bli festival eller ikke? - var det endelig klart for første etappe på denne spesielle festivalen. Bedre start er det egentlig ikke mulig å ønske seg. Arild Andersen med sin enorme musikalske pondus og ditto utadvendthet sørga for at lista blei lagt skyhøyt allerede fra start. Vi kan bare takke og bukke.

Moldejazz 2020 - mandag 130720

Bjørnsonsalen, coronafullt - 200