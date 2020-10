Anmeldelse: Atlantic Crossing

Den nye storserien fra NRK kommer på søndag - her er Serieguidens dom.

I Atlantic Crossing følger vi kronprinsesse Märtha i løpet av hennes opphold i USA under 2. verdenskrig. Blir det spennende, når man kjenner utfallet av historien fra før? Serieguiden har for anledningen fått med Nettavisens kongehusekspert Per Gunnar Sværen, som deler sin mening om den nye storsatsingen til NRK.

Du hører Serieguiden i Acast, Spotify, eller Apple Podcasts. Du kan også høre på tidligere episoder i spilleren under.