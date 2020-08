Anmeldelse: Atle Nielsen - Ett blod

Atle Nielsen har vært en ganske så sentral skikkelse i det norske medieuniverset de seineste tiåra. Nå debuterer han på et nytt område, nemlig som krimforfatter. Det synes jeg absolutt han skal fortsette med.

Atle Nielsen (63) har vært både journalist og forfatter siden langt tilbake i det forrige årtusen. Han har holdt seg framoverlent og stadig like nysgjerrig hele tida og et av de få områdene han ikke har vært i nærheten av tidligere er altså krimkategorien. Basert på «Ett blod», med undertittelen første bok i serien om journalist Ole Bull, så var det faktisk på høy tid at vi fikk møte Nielsen også på denne banehalvdelen.

Det er ingen overraskelse at Nielsen skriver godt. Her lykkes han også med flott driv i fortellinga som består av 99 kapitler på 300 sider. Han benytter seg av sine store kunnskaper både når det gjelder sport og journalist/tv-miljøet - min smule innvending er at han kan bli for detaljert når det gjelder spesielt det sistnevnte miljøet. Vi snakker om detaljer som leseren verken har noen spesiell glede eller nytte av.

Plottet, persongalleriet og tempoet i det som skjer, først i Bergen og etter hvert i stor grad i London, er derimot både fascinerende og veldig medrivende. Nielsen makter både å holde oss fjetra gjennom det som skjer nå samtidig som han trekker trådene flere tiår tilbake.

Journalist Ole Bull i TV 2 - og TV 2 skrives akkurat slik Nielsen - har absolutt kvaliteter i seg til å bli en ny krimhelt. Nielsen lar oss bli kjent med en spennende skikkelse som er en dyktig journalist og derfor har gode kilder. Hvor han dukker opp neste gang eller hva han dukker ned i, skal bli spennende å følge. I det engelske fotball- og hooliganmiljøet, med forgreininger både hit og dit, «trives» han åpenbart med Nielsens inngående kunnskap og gode research.

Atle Nielsen bringer oss inn i historia fra første side i Bergen - in medias res som min gamle norsklærer alltid ba oss være på jakt etter - og han slipper oss ikke før siste side på undergrunnen i London. De 300 sidene med Ole Bull og Atle Nielsen går unna så det griner - slik det skal være med god krim.

En ny meget bra krimforfatter har presentert seg i kongeriket - velkommen også her Atle Nielsen.

Atle Nielsen Ett blod Goliat Forlag