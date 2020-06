Anmeldelse: AuB - AuB

Hørt om de engelske saksofonistene Tom Barford og Alex Hitchcock? Ikke det? Da er vi altså minst to som ikke har gjort det, men det de serverer oss med sitt felles band AuB er av det originale slaget.

Det har kommet svært mye spennende og original jazz ut fra de britiske øyer de seineste tiåra. Kvaliteten på musikantene, blant andre John Surman, John Taylor og Kenny Wheeler, har det aldri stått på, men det har likevel vært vanskelig for mange fra øya å slå gjennom på det store internasjonale markedet.

En ny generasjon leda av blant andre Django Bates har sørga for at mange nye navn og nye uttrykk har komme til overflata og fått bra med anerkjennelse også langt utenfor øya. Det svært så oppegående plateselskapet Edition Records skal også ha sin del av æra for det.

AuB - uttales orb - har henta navnet sitt fra et Venn-diagram som mer enn antyder at totalsummen er mer enn de enkelte faktorene til sammen. Slik framstår da også samarbeidet mellom Barford og Hitchcock - to saksofonister og komponister som begge befinner seg mellom 25 og 30, altså i begynnelsen av si karriere.

De flotte og originale engelsk/europeiske banda Phronesis og Polar Bear blir nevnt som en type referanse for AuB og til dels kan jeg være med på det. Forbeholdet har me det å gjøre at AuB egentlig holder på med noe helt eget - noe kompromissløst og framtidsretta. De er et band på vei og som har lagt et strålende grunnlag for tida som kommer.

Rytmisk, melodisk og soundmessig låter dette ganske så spesielt - den originale synthbruken fra de to sjefene og bassist Fergus Ireland er så avgjort med på å sørge for det. Trommeslager James Maddren styrer det hele i en rekke retninger og til sammen har AuB blitt et flott kollektiv det skal spennende å følge utviklinga til.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.