Anmeldelse: August Kann - How Did All These People Get Into My Room

Med stadig påfyll herfra og derfra, fra inn- og utland, blir jeg stadig mer og mer sikker på at det meste og de fleste kjenner jeg ikke til. Singer/songwriteren August Kann fra Langhus hører med i den kategorien. Jeg er veldig glad for at våre veier endelig har krysset hverandre.

27 år unge Kann har blant annet bakgrunn fra jazzutdanninga i Stavanger og på Musikkhøgskolen i Oslo. Jovisst er det spor av det underveis her også, men det er i stor grad som ganske så straight singer/songwriter vi møter han på hans debut.

Det som slår meg umiddelbart er at Kann er en strålende historieforteller - et stort pluss i mi bok. Han formidler hverdagshistorier med oppturer og nedturer på et personlig og høyst troverdig vis.

Når Kann også er utstyrt med ei fin stemme og et eminent gitarspill så er mye allerede i boks. Det er definitivt mulig å høre spor etter både Paul Simon, Bob Dylan og Nick Drake underveis her - de er ikke de verste å slekte på for å si det slik, men Kann er likevel på god vei til å skape sitt eget uttrykk allerede.

Når han så omgir seg med et knippe kolleger fra Musikkhøgskolen av absolutt toppkvalitet, Thea Emilie Wang, Håkon Aase, Fredrik Karwowski, Jørgen Kasbo, Bjørn-Even Verbeke, Martin Morland og Ivar Myrset Asheim - sistnevnte sitt navn er feilskrevet på platecoveret ikke mindre enn to ganger -, så har dette debutalbumet til August Kann blitt mer enn lovende. Jeg føler meg overbevist om at jeg har støtt på ei stemme som det skal bli svært spennende å følge i åra som kommer.

